La actriz Antonia San Juan EFE

La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer

A través de sus redes sociales ha informado de que confía ciegamente en la ciencia y que va a «hacer todo lo posible por curarse»

M. Moreno

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:11

Antonia San Juan ha anunciado que tiene cáncer. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la actriz canaria ha explicado que, tras más de un año con problemas vocales, se sometió a una biopsia en la que se desveló la enfermedad que sufre. «Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales», comienza diciendo la intérprete.

«Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer», continúa. «Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución», añade.

A pesar de la incertidumbre que pasa en estos momentos, la actriz ha sido contundente al mostrar su «plena confianza» en la ciencia y asegura que, ahora, lo que le toca «es seguir el tratamiento» que los médicos estimen oportuno. Es por ello que, durante un tiempo, la actriz canaria se apartará de las cámaras y de los escenarios e, incluso, supenderá obras de teatro que ya tenía agendadas.

«Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión», continúa exponiendo en su publicación al tiempo que ha querido agradecer el apoyo recibido por su entorno. Concluye el comunicado asegurando que va a «hacer todo lo posible por» curarse.

De chica Almodóvar a 'La que se avecina'

Antonia San Juan es una actriz, directora y guionista española que ha desarrollado una amplia y versátil trayectoria tanto en el cine, como en el teatro y en la televisión. Su gran salto a la fama llegó en 1999 con la película 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar, donde interpretó a Agrado. Se convirtió entonces en una de las revelaciones del cine español de finales de los noventa.

Además de su labor en el cine, Antonia San Juan ha destacado en el teatro como creadora de monólogos que exploran con humor y crítica la condición humana, el género y la sociedad contemporánea. También se ha ganado un lugar en la televisión con series populares como 'La que se avecina', donde interpretó a Estela Reynolds, un personaje que reforzó su conexión con el gran público.

