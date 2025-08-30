Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los responsables del Iriarte-Enea, a la espera de su clientela. Iñigo Royo

Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos

Ofrecen los platos de siempre, jamón de bellota, croquetas... aunque su especialidad es la brasa, para cerrar el festín con dulces clásicos muy ricos

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:22

La mejor forma de recordar a los que murieron es hablar mucho de ellos para que cobren vida, y escribiéndoles de este asador escondido en ... Lezo tras el alto de Gaintxurizketa, me acuerdo de Richi y de mi padre, que se volvían locos con sus ensaladas mixtas y sus chuletas de vaca. Al primero todavía lo veo posando sobre la hierba, al fondo del aparcamiento. Pensaba que su hermano Sabin lo fotografiaba con el móvil y hacía gestos de modelo de pasarela, brazo arriba, pie izquierdo adelantado, cadera derecha inclinada, poniendo morritos y haciendo el gilipollas, que era su especialidad. Al poco, murió reventado por un tumor en la cabeza y pasó un calvario junto a su familia, medicado hasta las cartolas y apurando las últimas horas con una dieta rica en callos de ternera, guisotes, merluza rebozada, jamón ibérico y todo lo que a uno le apetecerá comer, imagino, cuando sientes próximo el final.

