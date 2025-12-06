Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eduardo Salanova y Ana Acín, del restaurante Canfranc Express.
Gastronomía | Restaurantes

Canfranc Estación, hotelazo de lujo con papeo de primera

Cocina estrellada de alto copete en un lugar con historias para regalar, con una oferta también más relajada donde destaca el guisoteo

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:47

Comenta

Esquiar me parece un suplicio soberano, siendo chaval me mandaron a Candanchú y la lie padrísima porque tiré al contenedor todo el equipo que me ... habían comprado en la desaparecida 'Muganix' irunesa, que muchos bidasotarras recordarán como un oasis de playeras, patines, balones y ropa para practicar deportes. Por aquel entonces, señalábamos a los cuatro raros que corrían en calzones por la calle, que nos parecían unos soberanos anormales, manda huevos. La nieve me pareció un espanto, todo el rato enganchado a los remontes, empapado, rodando o subido al tele-huevo, un aparato de tortura que conducía a colas y más colas, porque los esquiadores pasan su vida en una fila de peña vestida con monos fosforescentes de 'Asfaltos Orsa', tirándose por las cuestas como energúmenos.

