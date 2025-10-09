Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Raphael cancela «por motivos médicos» su concierto de este sábado en el Kursaal
Picadillo, un visionario de los fogones de hace 120 años
A Coruña

Picadillo, un visionario de los fogones de hace 120 años

La provincia de A Coruña ha presentado en San Sebastian Gastronomika el libro de los 150 años de Manuel Puga y Parga y lo ha hecho, además, trayendo esas recetas que reflejan la identidad de una tierra

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:06

Fue una actividad probablemente pionera en San Sebastian Gastronomika, ya que en ella literatura y gastronomía convivían en un mismo espacio y tiempo para maridar a la perfección en la Sala Muka.

Todo giraba en torno a Manuel Puga y Parga, conocido como 'Picadillo'. Nació en 1874 en Compostela y apenas 44 años le bastaron para ejercer como abogado, alcalde, escritor, promotor cultural, cronista costumbrista, periodista, fundador y presidente de la Asociación da Prensa A Coruña, editor de obituarios y, además, autor de la primera gran enciclopedia de la cocina gallega, un libro en el que se inspiraron muchos de los grandes chefs de los siglos XX y XXI.

Martín Pais ha sido el autor de este libro presentado en San Sebastian Gastronomika y que «es el primer documento escrito sobre 'Picadillo', que fue en dos mandatos alcalde de la ciudad de A Coruña. Además de por su vida política, era muy conocido por las recetas que elaboraba, aunque habría que decirlo entre comillas». Pais explica cómo «tiene un recetario llamado 'La cocina práctica por Picadillo' en el que escribía básicamente como él quería: no te daba medidas, ni pesos… lo hacía cuando lo necesitaba, con el carácter que tenía en ese momento, y después es cosa tuya que quedara mejor o peor».

Es evidente que era todo un revolucionario de los fogones, ya que, tal y como explica Pais, «es un recetario de en torno al año 1900 y en él hay platos como la langosta con chocolate. A mí me parece una completa locura lo que este hombre hacía hace más de 120 años».

Además de por su vida política, 'Picadillo' era muy conocido por las recetas que elaboraba

Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña y diputado de Turismo, por su parte, también ha estado «un año más en San Sebastian Gastronomika para presentar la riqueza gastronómica de la provincia de A Coruña». En esta ocasión, «hemos traído la campaña 'A Coruña, a provincia que sabe' y también una acción muy especial, que no es otra que literatura maridada con gastronomía. Un libro maravilloso que se presenta junto con la cocina de dos excelentes chefs gallegos, Beatriz Sotelo (Illas Gabeiras), la mujer más joven en conseguir una estrella Michelin, y Luís Veira (Árbore da Veira*)».

Estos chefs prepararon dos versiones, una tradicional y otra actualizada de «una de las mejores recetas que se pueden probar en esa Galicia más profunda y maravillosa, en nuestra A Coruña del alma: un cocido gallego tradicional, hecho con fabas, con habas, con patatas y grelos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Picadillo, un visionario de los fogones de hace 120 años