Picadillo, un visionario de los fogones de hace 120 años

Fue una actividad probablemente pionera en San Sebastian Gastronomika, ya que en ella literatura y gastronomía convivían en un mismo espacio y tiempo para maridar a la perfección en la Sala Muka.

Todo giraba en torno a Manuel Puga y Parga, conocido como 'Picadillo'. Nació en 1874 en Compostela y apenas 44 años le bastaron para ejercer como abogado, alcalde, escritor, promotor cultural, cronista costumbrista, periodista, fundador y presidente de la Asociación da Prensa A Coruña, editor de obituarios y, además, autor de la primera gran enciclopedia de la cocina gallega, un libro en el que se inspiraron muchos de los grandes chefs de los siglos XX y XXI.

Martín Pais ha sido el autor de este libro presentado en San Sebastian Gastronomika y que «es el primer documento escrito sobre 'Picadillo', que fue en dos mandatos alcalde de la ciudad de A Coruña. Además de por su vida política, era muy conocido por las recetas que elaboraba, aunque habría que decirlo entre comillas». Pais explica cómo «tiene un recetario llamado 'La cocina práctica por Picadillo' en el que escribía básicamente como él quería: no te daba medidas, ni pesos… lo hacía cuando lo necesitaba, con el carácter que tenía en ese momento, y después es cosa tuya que quedara mejor o peor».

Es evidente que era todo un revolucionario de los fogones, ya que, tal y como explica Pais, «es un recetario de en torno al año 1900 y en él hay platos como la langosta con chocolate. A mí me parece una completa locura lo que este hombre hacía hace más de 120 años».

Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña y diputado de Turismo, por su parte, también ha estado «un año más en San Sebastian Gastronomika para presentar la riqueza gastronómica de la provincia de A Coruña». En esta ocasión, «hemos traído la campaña 'A Coruña, a provincia que sabe' y también una acción muy especial, que no es otra que literatura maridada con gastronomía. Un libro maravilloso que se presenta junto con la cocina de dos excelentes chefs gallegos, Beatriz Sotelo (Illas Gabeiras), la mujer más joven en conseguir una estrella Michelin, y Luís Veira (Árbore da Veira*)».

Estos chefs prepararon dos versiones, una tradicional y otra actualizada de «una de las mejores recetas que se pueden probar en esa Galicia más profunda y maravillosa, en nuestra A Coruña del alma: un cocido gallego tradicional, hecho con fabas, con habas, con patatas y grelos».