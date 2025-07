Euskaber: Baserriko zure arrautzak

Lunes, 28 de julio 2025, 13:48 Compartir

Comer calidad es salud y comer producto de calidad y de cercanía, además de contribuir a una mejor alimentación, aporta también al entorno en el que vives, garantizando una economía sostenible y dando vida a un primer sector tan necesario como generoso. En Euskadi tenemos la suerte de estar rodeados de mar, campo y montaña, de tener un entorno ideal para que nuestros productores ofrezcan lo mejor y nos lo pongan en el mercado.

Y en lo que a huevos se refiere, la cooperativa guipuzcoana Euskaber es referente. Pone en valor la producción local de huevos camperos, cuidando el bienestar animal, la sostenibilidad y la dignidad de las y los baserritarras que la integran.

Un acto tan sencillo como comer un huevo puede ser también un acto de compromiso. Es la propuesta de Euskaber, una cooperativa con sede en Zaldibia e integrada por 38 baserritarras de todo Euskadi que crían gallinas en libertad y producen huevos con sello Eusko Label, bajo altos estándares de bienestar animal, sostenibilidad y economía de cercanía.

La actividad de Euskaber es una apuesta firme por la vida rural digna, la defensa de la identidad y el consumo consciente. «Somos lo que comemos. Literalmente. No es lo mismo consumir productos de calidad que no hacerlo. Pero no solo por salud. También es un tema de identidad».

Huevos sanos, gallinas felices Las gallinas de Euskaber viven durante el día al aire libre, en praderas con árboles frutales, y por la noche descansan en recintos diseñados para su comodidad. Además de contar con una alimentación rica en cereales con más de un 50 % de maíz, el resultado es un producto natural, sano y de un amarillo intenso que no nace del azar, sino del cuidado.

Y es que para Euskaber el bienestar animal no es una etiqueta, sino una línea roja innegociable. «Para nuestros baserritarras la alimentación y el bienestar de las gallinas son prioritarios y eso da lugar a producir huevos de alta calidad». No en vano, son los únicos que cuentan en Euskadi con el exigente sello ANDA y con un programa de recría autóctona que garantiza que las gallinas viven libres desde su nacimiento.

Con Euskaber contribuyes a la sostenibilidad económica, ambiental y social. Siempre km 0

La razón de ser de Euskaber es garantizar una forma de vida y un futuro para los baserritarras

Rentabilidad

Pero lo que distingue verdaderamente a Euskaber no solo es el producto, sino el modelo cooperativo que lo hace posible. La entidad asegura a sus socios la compra de toda la producción, ajustando los precios para garantizar la rentabilidad del baserri. «La sostenibilidad ambiental es necesaria, pero también la económica y la social».

Cuidar a las personas

La cooperativa recoge los huevos dos o tres veces por semana en las granjas, los traslada al centro de clasificación en Zaldibia y los distribuye a unos 800 puntos de venta por todo Euskadi. Esa proximidad en la distribución refuerza su carácter local.

Baserritarras de Gernika, Urnieta, Idiazabal, Zamudio, Igorre, Oiartzun, Iurreta, Tolosa… y otros tantos pueblos de aquí, unidos en una cooperativa para garantizar una forma de vida y promover el desarrollo rural. El principal objetivo de Euskaber es que los 38 baserritarras que la forman puedan vivir de forma digna del y en el caserío. En Euskaber todos tienen la misma participación y el valor añadido revierte directamente en los baserritarras.

Es una apuesta por la agricultura familiar, por conservar un estilo de vida, una manera de hacer las cosas, unas tradiciones y un paisaje. Una apuesta por un modelo de avicultura más sostenible que además ayude a preservar el espacio rural. Sostenibilidad entendida desde una perspectiva integral: sostenibilidad económica, ambiental y social.

Comprar determinados productos y apoyar un estilo de vida puede ser conservar una manera de hacer las cosas, unas tradiciones, incluso un paisaje. Pero no hablamos de una postal, sino de conservar un mundo en el que podamos vivir; en el que queramos vivir.

Medir el impacto social de Euskaber es una tarea compleja. Uno de los retos de futuro es «encontrar indicadores adecuados para conceptualizar, visibilizar y comunicar más» los efectos positivos de su actividad. Pero, sin duda, cada huevo de Euskaber lleva dentro más que una yema: lleva una manera de estar en el mundo, de producir y de vivir.

Euskaber Dirección: Olaeta Agroaldea, 1. Zaldibia

Teléfono: 943 160 971

Web: www.euskaber.eus