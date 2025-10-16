Trucos para cocinar los hongos

Ane Bergara Jueves, 16 de octubre 2025, 08:29 Comenta Compartir

Llega el otoño y con él uno de los manjares que más disfrutamos en estas latitudes. Los hongos empiezan a aparecer en las cartas de los restaurantes, en las tiendas de comestibles y también hay quien pone rumbo al monte temprano para encontrarlos en sus 'txokos' habituales.

En revuelto, a la plancha, salteados… hay muchas maneras de disfrutar de este manjar tan propio de la gastronomía vasca cuando empiezan a aparecer en nuestros montes. Pero como todo, prepararlos tiene su miga y es conveniente seguir unas cuantas directrices para sacarles todo su sabor y que nos queden perfectos en nuestra casa, como si estuviéramos en un gran restaurante.

La limpieza, clave

Hay que tener en cuenta que el hongo es como una esponja. Absorbe todo el agua que le eches. Por eso, es recomendable no lavarlos con agua, puesto que esta entra por sus poros y hace que pierdan sabor. Los expertos recomiendan emplear un cepillo o un paño húmedo, intentar, siempre que no estén muy sucios, no exponerlos al chorro del grifo.

En caso de que estén muy sucios y haya que pasarlos por agua, lo mejor en este caso es que se enjuaguen de forma rápida y luego secarlos bien.

Formas de cortarlos

También hay que tener en cuenta ciertos consejos a la hora de cortarlos. Conviene hacerlo en láminas gruesas o en cubos grandes, para evitar que se deshagan al cocinarlos y mantengan esa textura carnosa que los hace tan especiales.

No abuses de las especias

Los hongos que estamos habituados a recolectar en Euskadi tienen, de por sí, un sabor profundo e intenso. Es recomendable respetar ese sabor tan peculiar y no taparlo con demasiado ajo o especias. Hay que disfrutar del hongo en su esencia y en caso de echarle ajo, con cuidado para no romper su intenso pero al mismo tiempo delicado sabor.

¿Se pueden congelar?

Obviamente, como cualquier alimento se pueden congelar, pero es mejor saltearlos primero. De lo contrario, te arriesgas a que pierdan textura y a que la experiencia al comerlos no sea igual.

También hay hongos que se conservan deshidratados. En ese caso, el consejo es hidratarlos bien, metiéndolos en agua caliente durante 20-30 minutos antes de empezar a manipularlos. El mismo agua que empleemos para hidratarlos puede servir para, posteriormente, hacer un caldo.

Teniendo en cuenta estos consejos, podremos disfrutar mucho más de uno de los productos más apreciados en otoño. Sea en revuelto, salteados o a la plancha, los hongos son auténticas estrellas de esta temporada. Más aún para quien acostumbra a ir al monte a buscarlos antes de preparar una buena comida con amigos o en familia. Uno de los grandes placeres del otoño.