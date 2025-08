Evita el picoteo entre horas con estos 4 microhábitos

Ane Bergara Miércoles, 6 de agosto 2025, 08:00 Comenta Compartir

Hablar de la adquisición de rutinas saludables y de cambios de hábitos alimentarios nos lleva a pensar, muchas veces, en grandes sacrificios y modificaciones de nuestra dieta. Sin embargo, el libro 'Microhábitos saludables' de Beatriz Crespo, doctora en Medicina y Deporte, nació para desmentir dicha creencia de que los grandes cambios requieres grandes esfuerzos.

En ese sentido, la publicación recoge pequeñas acciones para lograr grandes cambios en diversos aspectos vitales entre los que, cómo no, se incluye también la alimentación. A través de estos microhábitos, que no son más que pequeñas acciones que no llevan más de dos minutos, se facilita la incorporación sin apenas esfuerzo de una serie de prácticas saludables a la rutina diaria. Es una manera más sencilla y eficaz de automatizar y adquirir pequeñas acciones al día a día.

Aplicado al ámbito de la alimentación, Crespo señala los microhábitos como «pequeñas acciones que podemos poner en marcha para cuidarnos como, por ejemplo, en vez de ponernos un día patatas de guarnición, optar, por ejemplo, por una ensalada». Sin embargo, uno de los mayores retos en materia de alimentación se halla en hacer cinco comidas y dejar de picar entre horas o, en caso de realizarlo, hacerlo de manera saludable y saciante.

Para poder vencer al hambre -o gula- entre horas y evitar el picoteo, te compartimos cuatro pequeños microhábitos fáciles de realizar y de interiorizar.

1 Practicar la pausa intestinal

¿Tienes hambre a todas horas? ¿O es gula o aburrimiento? Para no confundir los sentimientos existe un microhábito muy útil propuesto por la doctora Sari Arponen: dedicar 30 segundos a detectar si el hambre es verdadero o falso. ¿Cómo? Bebiendo agua, ya que un sorbo de agua muchas veces calma esa sensación engañosa de hambre.

2 Súmate al snack inteligente

Si vamos a picar entre horas, mejor que sea de forma saciante y saludable, por lo que conviene optar por frutos secos o fruta fresca, en lugar de bollería o cualquier otra alternativa industrial. Para no caer en esa comida 'basura', lo mejor es acostumbrarte a llevar siempre encima fruta, frutos secos o yogur. Alimentos, en definitiva, que te van a ayudar a realizar un picoteo saciante y saludable, idóneo para mantener la energía en un nivel alto, pero sin picos glucémicos.

3 Comida consciente

Otro microhábito está relacionado con el momento de comer, una acción que hemos de realizar despacio y disfrutando. Para ello, resulta muy práctico que, antes de cada bocado, hagamos una pausa para respirar y centrarnos en la acción, lo que le dará al cerebro tiempo para poder procesar una saciedad que, en caso de realizar una ingesta rápida, no puede realizar.

4 Prepara tu kit de comida rápida

El hambre nos lleva a perder la paciencia y a tirar de cualquier comida para calmar esa sensación. Es por ello que resulta de gran ayuda tener preparado en casa un kit de comida rápida con el que poder prepararte una cena saludable, equilibrada y rica en dos minutos. Ten preparados unos huevos cocidos, una lata de conserva, fruta deshidratada y un vaso de arroz o quinoa precocinada; y el resultado será mucho mejor que prepararte un bocadillo.