4 pescados de temporada para la cena de la Víspera de la Virgen

El 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen, siendo una jornada festiva a nivel nacional que motiva las fiestas de numerosas localidades guipuzcoanas. Desde la Semana Grande donostiarra, los San Roque de Deba, los San Lorenzos de Berastegi o Ikaztegieta o los Anda Mari de Azkoitia, Gabiria o Aduna… son muchos los rincones del territorio que se hallan estos días inmersos en las jaias.

En plena celebración de todas estas fiestas, se acerca una de las noches más especiales: la Víspera de la Virgen. Y, con ella, una de las cenas más esperadas por numerosas kuadrillas y familias. Porque sí, toda buena celebración merece un homenaje gastronómico a la altura.

Y en un territorio como este, en cualquier menú especial que se contemple no puede faltar el género marino de una costa tan rica como la cantábrica. Para esas cenas de la Víspera, nada mejor que acudir a la pescadería y hacernos con un buen pescado del que disfrutar esa noche del 14 de agosto tan marcada en nuestros calendarios.

Si no sabes por qué especie decantarte, te recomendamos 4 pescados de temporada para la próxima cena de la Víspera de la Virgen. Atendiendo a las principales campañas de pesca del Cantábrico, estos son los 4 mejores pescados de temporada para consumir en este mes de agosto.

1 Txitxarro

También conocido como jurel, el txitxarro -o chicharro- es un pescado azul cuya popularidad se ha relanzado, tras muchas décadas considerado comida de pobres. Con un alto contenido de las vitaminas B3 y B12, el txitxarro es un pescado ideal para consumir con las menos florituras posibles. Si quieres prepararlo a la donostiarra, prepáralo con patatas panadera y un refrito de ajo y cayena. ¡Para chuparse los dedos!

2 Bonito

El rey absoluto del verano tiene nombre propio: bonito del norte. Nuestros arrantzales los pescan con anzuelo, uno a uno, en estos meses de verano para que nosotros solo nos tengamos que encargar de disfrutar de él en una de las costeras más esperadas del año. Hay tantas formas de comerlo que es imposible aburrirse. Desde un reconfortante y saciante marmitako, hasta encebollado o en tomate. Y, si quieres innovar, puedes probar a preparar un carpacho de bonito ahumado o un tataki.

3 Sardinas

Aunque se pueden encontrar durante todo el año, es en los meses calurosos cuando mejor sardina se pesca, dado que el agua se torna cálida, acumulando más plancton, lo que favorece la sobrealimentación de la sardina. Ello deriva en una mayor acumulación de grasa en el pescado, que presenta un sabor más potente. En esta época festiva no hay programa de fiestas sin sardinada, por lo que optar por ellas para las celebraciones será un acierto. Si dispones de parrilla o barbacoa, no dudes en asar las sardinas, ¡el fuego les da un toque espectacular!

4 Merluza

Quizá podamos conseguir las últimas unidades de la merluza de pincho del Cantábrico, un pescado muy apreciado gracias a esa técnica de pesca selectiva y artesanal que es el anzuelo. Desde el cogote hasta la cola, la merluza es un valor seguro para cualquier cena especial, dado que se trata de un pescado superversátil. Desde una merluza a la vasca (en salsa verde y con almejas y huevo duro) que gusta a todos, hasta al horno con patatas panadera, a la romana -una opción excelente si hay niños en la mesa- o en ceviche, una opción ideal para los comensales gourmet.