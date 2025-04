7 desayunos con avena tan sanos como deliciosos

Ane Bergara Martes, 22 de abril 2025, 08:12 Comenta Compartir

Si quieres empezar el día de forma rica, sana y con mucha energía, la avena es tu aliado. Este producto es el ingrediente ideal para tus desayunos, toda vez que es un cereal muy saciante y nutritivo, con múltiples beneficios para el organismo y muy versátil en su método de preparación.

Porque, eso sí, la avena luce más si se prepara. Aunque también se puede comer como parte de un tazón con cereales, lo más probable es que de esta forma la avena te sepa sosa y sin gracia. Es por ello que la clave está en saber cómo y con qué combinar la avena y eso es lo que te explicamos en las próximas propuestas de desayunos con avena.

7 desayunos con avena

1 Porridge

Las gachas o el porridge es uno de los desayunos a base de avena más conocidos y populares. Consiste en hacer una 'papilla' con avena y agua (o leche), cocer a fuego lento y servir añadiendo ingredientes al gusto. La fruta (plátano, fresas, arándanos, frambuesa, etc.) y los frutos secos (semillas de chía, sésamo o lino, anacardos, avellanas…) son una excelente opción, aunque no olvides darle un toque extra de sabor con especias (canela, vainilla…) o endulzantes (miel, sirope…). Si eres goloso, puedes incluir unos chips de chocolate o salsas tipo crema de chocolate, de cacahuete, mermeladas, etc.

2 Tortitas

Una apuesta segura son las tortitas de avena, que se preparan a la sartén con una masa previamente elaborada a base de batir avena (cuatro cucharadas), un plátano y un huevo -con la opción de agregar un chorrito de leche, bebida vegetal o una pizca de especias para resaltar el sabor-. Calentar en una sartén a fuego medio durante un par de minutos y servir con los toppings que más nos gusten.

3 Yogur con avena y frutas

Una forma rápida y fácil de desayunar avena cruda (aunque se puede cocinar previamente de forma opcional) es hacerlo mezclándola con un yogur natural (si es estilo griego, mejor) y con trozos de fruta fresca.

4 Batido de avena

Si te da pereza masticar, la avena también se puede beber en un delicioso y nutritivo batido. Prepáralo con leche (o yogur o bebida vegetal) y algún endulzante o especias (canela, vainilla, plátano, manzana, fresas…). ¡Fácil de elaborar y de ingerir!

5 Galletas de avena

Los amantes de las galletas pueden optar por preparar galletas de avena caseras de forma fácil y rápida para disfrutar de un desayuno delicioso. Eso sí, tendrás que tenerlas preparadas con antelación para poder disfrutarlas por la mañana. Se suelen endulzar con dátil, aunque también puedes optar por agregarle unas pasas o unos chips de chocolate.

6 Magdalenas

Otra de las recetas estrella de repostería con avena son las magdalenas, aunque estas también tendrás que tenerlas cocinadas de antemano para poder desayunarlas.

7 Overnight Oats

Otra buena opción para desayunar avena es el Overnight Oats, que debe su nombre a que comienza a prepararse la noche anterior dejando los copos de avena a remojo en leche o yogur. Tras esas horas de sueño, la avena se habrá ablandado y para desayunarla tan solo quedará mezclarla con nuestros tropping favoritos. Fresa, semillas de chía y menta conforman una combinación brutal.

