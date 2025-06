Ginebra, más allá de los cócteles: aprende a cocinar con ella

Ane Bergara Miércoles, 11 de junio 2025, 08:13 Comenta Compartir

Hablar de la ginebra es hacerlo de una de las bebidas alcohólicas destiladas más populares y consumidas. Desde el famoso gin-tonic hasta otras muchas combinaciones, la ginebra es una de las reinas de la coctelería.

Tal es su versatilidad que el uso de la ginebra va más allá de los cócteles y los combinados, ya que esta bebida es también una aliada perfecta en la cocina. ¿Sorprendido? Si no sabías que la ginebra también se puede usar para cocinar, estate bien atento a las siguientes líneas, ya que vamos a explicarte las múltiples formas de incorporar la ginebra a nuestras recetas.

Y es que tan aromática como versátil, la ginebra nos va a permitir dar un toque especial a numerosos platos, tanto dulces como salados. Eso sí, recuerda que el uso de esta bebida en recetas es incompatible con que la consuman ciertos grupos de personas como niños y embarazadas.

Cómo cocinar con ginebra

1 Para marinar

Uno de los usos más destacados de la ginebra en la cocina es el marinado. Utilizar la ginebra para marinar es una excelente idea que nos permite dar a pescados y carnes un toque diferencial. La técnica consiste en introducir y sumergir el alimento en cuestión en el líquido y dejarlo durante un tiempo (desde unos minutos hasta horas) para que se impregne de su sabor y aroma.

Pero hay que aclarar que el marinado no se hace solo con ginebra, sino que el alcohol se agrega a una mezcla de otros ingredientes para conformar un marinado exquisito. Puedes probar, por ejemplo, a marinar el pollo con ginebra, miel y hierbas aromáticas, o con ginebra, zumo de naranja y tomillo. Para pescados tipo salmón, lubina o atún, puedes realizar un marinado con zumo de limón o lima y ginebra.

2 Para flambear

Se trata de una técnica que consiste en agregar alcohol a los alimentos que se están cocinando al fuego para que estos, de forma sutil y suave, adquieran el aroma y sabor característicos del mismo. Coñac, whisky, brandy o ron son las variedades destiladas más empleadas, aunque la ginebra también puede ser protagonista del flambeado. Es una técnica muy llamativa pero peligrosa, dando que surge una llamarada que irá desapareciendo conforme se evapora el alcohol; es por ello que conviene realizarla en un entorno seguro y siempre por parte de un adulto.

3 Salsas con ginebra

Si quieres darle un punto especial a tus salsas, la ginebra es un buen aliado, aunque recuerda agregarla en la cantidad justa. ¿Necesitas ideas? Puedes enriquecer tu salsa verde con un poco de ginebra y así disfrutar de pescados más aromáticos o, por qué no, de unas exquisitas almejas con limón y ginebra. También puedes agregar una pizca a la salsa de tomate (con picante o no) que acompaña a los mejillones o calamares. Los más exóticos puedes agregar un chorrito de ginebra a la salsa teriyaki o soja; y los amantes de la carne, no pueden dejar de probar a añadirla en la salsa barbacoa, en la salsa española o en la salsa de naranja que queda ideal con el pollo.

4 En sorbetes y helados

De la misma forma que el gin-tonic ejerce de digestivo, un sorbete o helado de ginebra también es una excelente idea, sobre todo en los meses más calurosos del año. No dudes en incluir esta bebida destilada en tus helados y sorbetes para una mezcla de aromas y sabores que te encantará.

5 Postres con ginebra

El poder aromatizante de la ginebra no tiene límites así que, ¿por qué no emplearla también en repostería? Ya hemos advertido antes de la versatilidad de esta bebida, que se adapta a casi cualquier receta. Te proponemos añadir un chorro de ginebra a las masas de bizcochos y pasteles y verás cómo el resultado es tan sorprendente como delicioso.