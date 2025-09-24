¿Es chatka o es surimi?

Ane Bergara Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:04 Comenta Compartir

No, chatka y surimi no son lo mismo, aunque muchas veces nos refiramos de la misma forma a dos productos que presentan evidentes diferencias, pero que guardan relación con el cangrejo y es ahí donde posiblemente esté el motivo de nuestra confusión. No obstante, las calidades y orígenes de ambas fórmulas no tienen nada que ver y haríamos bien en exigir chatka y no surimi cuando así nos la están vendiendo.

Y es que 'Chatka' en realidad no es un producto, sino una marca registrada en España en los años 40 por la cual se comercializa carne de auténtico de cangrejo real. Podríamos decir que se trata de un producto prémium, natural y en el que no hay lugar a las mezclas, por lo que ya podemos adivinar que no es precisamente barato. Su sabor es intenso, jugoso y marino y se vende en latas o tarros y, en ellas, el término 'Chatka' suele aparecer de manera destacada.

Conociendo qué es la chatka, entenderemos perfectamente que el surimi poco tiene que ver con ello. Y es que se trata en este caso de unapasta elaborada con pescado blanco que es triturado antes de mezclarse con almidones y saborizantes. Se les da normalmente forma de palito de cangrejo (también se puede comprar desmigado) y se tiñe para imitar el color del cangrejo. Es un producto procesado, que no tiene nada de cangrejo y que presenta un sabor mucho más suave y neutro. Su precio, lógicamente, es mucho más económico que el de la chatka.

El color del surimi, artificial, suele ser más intenso y uniforme que el de la 'chatka', con tonos más irregulares y naturales

¿Cómo diferenciarlos?

No es sencillo encontrar en las cartas de ensaladas o bocadillos la referencia al surimi en los bares y restaurantes, aunque muchas veces nos encontramos que es realmente surimi el ingrediente presente en el plato que hemos pedido. ¿Cómo podemos diferenciarlos una vez que nos los presenta en la receta escogida?

Podríamos decir que la chatka, al ser cangrejo real, suele asemejarse más a una carne desmenuzada y sus hebras son irregulares, con un color nacarado y con vetas rojizas o naranjas que tienen tonos naturales. El surimi, al ser un producto procesado, presenta un color rojo o naranja intenso y, sobre todo, uniforme y sus palitos suelen ser lisos.