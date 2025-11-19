Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Manuel Bujanda: «El 20-N salimos al recuento de presos fumando un Farias para celebrarlo»

El militante del PNV y exmiembro de ETA-pm se enteró de la muerte de Franco a través de una radio que escondíanen la celda

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:02

La muerte de Francisco Franco pilló a José Manuel Bujanda Arizmendi (Donostia, 1953) en la cárcel de Pamplona. «Esa noche, al compañero que estaba en ... la celda contigua le tocaba por estricto turno tener la radio escondida y ponerla operativa a partir de las 6 de la mañana. Y cuando escuchó en el parte de las seis de la mañana de Radio Nacional que Franco había muerto empezó a gritarnos en euskera: «Franco hil du!, Franco hil du!», relata. El preso en cuestión no dominaba la lengua vasca por lo que cometió un fallo gramatical (la expresión correcta es 'Franco hil da'), pero todos le entendieron y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de los reclusos.

