«Mucha gente se imagina un exilio dorado pero no fue así»

Nació en México tras el exilio de su familia y con 15 años regresó a Tolosa

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

A Ana María de Izaskun Ruiz de Gilarte le brillan los ojos al recordarlo. «El día que Franco falleció muchos de nuestros exiliados ya habían ... muerto hacía años. Los más mayores incluso con la maleta preparada debajo de la cama para cumplir el sueño de regresar a casa. Pero, pese a las continuas crisis de salud que sufrió, el dictador aguantó con vida más tiempo que ellos. Por eso el 20 de noviembre de 1975 lo recuerdo con tristeza; ese día nos acordamos de los que no pudieron hacer realidad su anhelo de volver a Euskadi. Mi madre lloró muchísimo. Lloró durante días». Ruiz de Gilarte es una de las hijas del exilio vasco de la postguerra. Nació en México DF en 1947, pero vivió las horas de la muerte de Franco ya en Tolosa, la tierra que un día vio partir a su familia para emprender una nueva vida a miles de kilómetros en un lugar desconocido.

