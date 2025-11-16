Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Maria Luisa Ruiz de Arana

«Abrimos el champán y nos dio esperanza de volver a Euskadi»

Huyó de Donostia por la guerra y de joven se exilió a París

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:12

La muerte del dictador le sorprendió en París. «Nos juntamos varios euskaldunes y abrimos el champán. La muerte de Franco nos dio esperanza, teníamos muchas ... ganas de volver». A sus 91 años Maria Luisa Ruiz Arana recuerda perfectamente aquel momento, un capítulo clave en una vida de película. La Guerra Civil estalló cuando apenas tenía 20 meses de vida y le obligó a escapar. Bilbao, Santander, Francia y Cataluña antes de volver a Gipuzkoa. Apenas dos años en los que perdió a su madre, robaron a su hermano, su padre fue detenido, un tío murió en el frente y la tía de su madre fue asesinada en el bombardeo de Durango. Ya en su juventud, la lucha antifranquista le obligó a exiliarse a París y a volver tras la Ley de Amnistía. 50 años después de la muerte del dictador, recuerda una vida de lucha.

