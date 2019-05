Itxaso acusa a Olano de «aislar» a los municipios que no gobierna el PNV El acto de los candidatos socialistas en Irun. El candidato del PSE ha participado en un acto electoral en la ciudad fronteriza junto con el alcalde y aspirante a la reelección, José Antonio Santano EL DIARIO VASCO Lunes, 20 mayo 2019, 20:04

El candidato del PSE a diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, ha acusado este lunes al actual mandatario guipuzcoano, el jeltzale Markel Olano, de haber llevado a cabo «una política sectaria de aislamiento a determinados municipios» debido al partido político al que pertenecen sus alcaldes, como el caso de Irun.

Denis Itxaso ha participado en un acto electoral en la ciudad fronteriza junto con el alcalde y aspirante a la reelección, José Antonio Santano, ha informado el PSE-EE en un comunicado.

El candidato del PSE ha considerado que a Markel Olano «le queda grande la chaqueta de diputado general» porque no ha ejercido el cargo «para todos, con independencia del color del alcalde en cada municipio».

«Lo que no puede ser es que, por el hecho de que a uno no le guste el signo político de un alcalde, se lleve a cabo una política sectaria de aislamiento de determinados municipios», ha dicho Itxaso, quien ha manifestado que no comprende que «en un contexto de alianzas políticas» el PNV «dejase tirado» al PSE en Andoain, donde no apoyó a su candidato y facilitó el acceso a la Alcaldía de EH Bildu, o «lleve a cabo una política de desgaste en Eibar y se dedique a aislar permanentemente a Irun».

En esta localidad sí se cerró el pacto PNV-PSE, pero se rompió a mitad de la legislatura por las desavenencias entre José Antonio Santano y el portavoz del PNV y candidato a la reelección, Xabier Iridoy.

El alcalde se ha referido a una encuesta publicada por El Diario Vasco sobre Irun, de la que se desprende que la suma de PNV, Podemos y EH Bildu, tres formaciones que «amenazaron con una moción de censura» tras la ruptura del gobierno municipal, superarían a los socialistas.

Este escenario refleja dos proyectos de ciudad, ha dicho Santano, el del PSE, «que lleva años trabajando con honestidad, esfuerzo e ilusión para hacer de Irun una ciudad mejor» o el de «una suma surrealista con Podemos y Bildu a la cabeza, que incluye al PNV en la opción del No, en una alianza a la contra en la que no hay nada más que acabar con el PSE en Irun».