Itxaso propone un plan de empleo y conciliación para rejuvenecer Gipuzkoa Denis Itxaso y su equipo. / gipuzkoakoezkerra.eus El candidato del PSE-EE a diputado general apunta que el territorio «se muere de viejo» y que en 2031 la media de edad subirá a los 47,19 años A. EGAÑA Martes, 14 mayo 2019, 23:02

Denis Itxaso promete un plan de choque contra el envejecimiento que contempla medidas relacionadas con el empleo, la conciliación, la vivienda y ayudas a las familias como sufragar las actividades extraescolares. El candidato del PSE-EE a diputado general desgranó esta propuesta en un acto celebrado en la biblioteca Carlos Santamaría de la UPV. «Gipuzkoa se muere de vieja», afirmó con las cifras en la mano, ya que en 1975 la media de edad del territorio era de 31,55 años, actualmente está en 44,69 y se espera que en 2031 alcance los 47,19 años.

Acompañado por los también candidatos socialistas a Juntas Generales de Gipuzkoa José Ignacio Asensio, María José Telleria, Goizane Álvarez, Susana García Chueca y Azahara Domínguez, el candidato a liderar el gobierno guipuzcoano remarcó que esta situación compromete «seriamente» el crecimiento, las pensiones y el bienestar en el futuro del territorio. Alertó de que el envejecimiento de la población tiene además un impacto en las empresas y el empleo, ya que la tasa de actividad en Gipuzkoa disminuirá casi tres puntos en los próximos diez años.

Para hacer frente a este reto, el aspirante a liderar el territorio los próximos cuatro años propuso un plan interinstitucional que contemple la incorporación en los procesos de contratación pública de cláusulas de carácter social que valoren la adopción por parte de las empresas de medidas de conciliación de la vida laboral y personal. Otras de las iniciativas se refiere a que los permisos por nacimiento en la Administración pública se equiparen en los dos miembros de la pareja, a elaborar un plan de inversiones para cofinanciar guarderías en los polígonos industriales, parques tecnológicos y grandes empresas o a favorecer la gratuidad para familias que carecen de recursos de las actividades extraescolares que cursan sus hijos en el ámbito cultural, deportivo o de refuerzo de materias como el inglés o el euskera.

El PSE remarca que hay familias con más necesidades de ayudas que no están obligadas a tributar porque no cuentan con los ingresos suficientes para ello, por lo que no son beneficiarias de los incentivos fiscales que existen por hijos o por vivienda. En ese terreno, el plan prevé que los créditos fiscales generados por personas y familias con escasos recursos que no tengan que tributar sean reconocidos y reembolsables también para las personas que estén obligadas a hacer la declaración de la renta que se encuentran en situación de desventaja.

Vivienda social

Itxaso agradeció la labor de gobierno que viene desarrollando Iñaki Arriola como consejero socialista de Vivienda en el Gobierno Vasco, por las iniciativas de promoción de vivienda social en régimen de alquiler puesto en marcha bajo el programa Gaztegune. «Es importante también que la inmigración llamada a cubrir las necesidades económico-sociales de nuestra economía y de nuestra sociedad sea gestionada de manera inteligente y ordenada, atrayendo a aquellas personas con los perfiles, las capacidades y la formación que el modelo social necesita incorporar para garantizar así un futuro en prosperidad y una inmigración que se integre», destacó.