Suno AI o cómo convertir tu propia canción en uno de los temas virales en Spotify

No te preocupes: es posible que tu tono de voz no alcance la expresividad de la que presumía Whitney Houston en temas como 'I will always love you', o la potencia que imprimía Freddie Mercury cuando lo daba todo con un clásico como 'We will rock you'. También es muy probable que tu inspiración no esté (aún) a la altura como para componer letras tan ocurrentes como las de Joaquín Sabina o Andrés Calamaro. Y qué decir del 'hype' que arrastran ídolos de masas como Ed Sheeran, Rosalía o Aitana... No te engañes: ya nada es lo que parece. Y es que en apenas cinco minutos tú mismo podrías convertirte en un Manuel Turizo en potencia, en el líder de los nuevos Guns N' Roses o en el vocalista de los mismísimos Rammstein que incendiaron el estadio de Anoeta este pasado miércoles. ¿Dónde hay que firmar?

Semejante osadía suena a ciencia ficción, sí, pero es muy real. Y todo gracias a una omnipresente inteligencia artificial que no hace más que evolucionar a pasos agigantados cada día que pasa. Eso sí, esta vez no hay atisbo del chat generativo más famoso del mundo (ChatGPT) ni de la (relativa) inspiración de algoritmos de imagen como los que implementan Midjourney, Stable Diffusion o Leonardo, siempre apoyados en un 'machine learning' muy complejo. Qué va. En esta ocasión, la IA que genera tanta admiración como animadversión (sobre todo entre las discográficas) es Suno, una herramienta que por sí sola es capaz de crear y componer todo tipo de canciones, tanto o más pegadizas aún que las de cualquier playlist de éxito en Spotify. Increíble, ¿verdad? Veamos cómo.

1 Registro y página principal

Acceder a la inteligencia artificial de Suno es muy sencillo: sólo es necesario entrar en su web (https://suno.com/) y registrarse. Aviso: no cuenta con aplicación móvil, por mucho que puedas encontrar alguna app con su nombre en la Play Store o la Apple Store... Para ello, pulsa en Sign up (en el menú lateral izquierdo) y entra con tu cuenta de Discord, Google o Microsoft. Una vez en la 'home', la herramienta ofrece una interfaz muy visual, con los temas más populares del momento, las playlist de éxito de la plataforma y, cómo no, todo tipo de categorías musicales.

Eso sí, a la derecha te encontrarás un menú principal con las clásicas secciones, y un límite de créditos (50), por si no quieres rascarte el bolsillo: por defecto, estos dan derecho a generar gratuitamente un total de diez temas al día (que en realidad son cinco porque el sistema crea una doble versión por defecto).

2 Temas musicales a un clic

La joya de la corona se esconde bajo la opción Create, en el menú principal. Una vez dentro lo primero que nos tocará hacer será añadir la letra de la canción. ¿Cómo? Ve al campo 'Song Description' y define brevemente el argumento de la canción (con 10-15 palabras es más que suficiente). Cuanto más detallada sea la descripción, más precisa será la letra; y si además se lo pides en inglés... Pero no, no hay más.

Una vez pulsado el botón Create, la IA de Suno se tomará unos segundos, y automáticamente generará dos versiones adaptadas a nuestras indicaciones, con sus respectivas letras y hasta una carátula propia. Y todo, en un visto y no visto. Magia, ¿verdad? Eso sí, al no determinar por defecto un estilo musical concreto el sistema lo asignará de forma aleatoria, automáticamente.

3 Canciones personalizadas

Y ahora, una pregunta obligada: ¿se puede ajustar aún más? Sí, completamente. Para ello, accede a 'Custom Mode' y podrás introducir incluso el 'prompt' o la letra personalizada que quieras, con sus respectivos coros, estrofas y estribillos. En el caso de que prefieras delegar en la IA sólo deberás hacer clic en 'Generate Lyrics'. Simple y muy rápido.

Sin embargo, la función más atractiva de esta configuración de Suno es la posibilidad de delimitar el género (uno o varios) de tu nueva canción: pop, rock, agresivo, tranquilo, indie, etc. De esta forma podrás ajustar aún más el estilo que quieres dar a tus creaciones musicales. Y en el caso de que quieras sólo un tema musical, bastará con activar la opción Instrumental. Lo mejor de todo es que Suno permite organizar todas tus creaciones en listas de reproducción, hacerlas públicas, compartirlas con tus amigos e incluso descargar los archivos en formato mp3.

4 Nuevas tendencias... por IA

Suno cuenta con una interfaz atractiva y muy intuitiva. Y además de los nuevos temas, el sistema abre la puerta a conocer nuevas canciones sin límite, en función del estilo asociado. Para ello, sólo hay que acceder a la opción Explore -aún en estado beta- y elegir entre la amplia variedad de propuestas que muestra la guía, a modo de índice.

¿Conclusión? Ya no tienes excusas para no iniciar una prolífica carrera musical que, con un poco de suerte y un mínimo de destreza con la app, te podría convertir en el artista del verano. Con permiso de Taylor Swift, Dani Fernández, Bulego y compañía.

