Así puedes evitar que la IA de Instagram y Facebook se entrene con tus datos

J. F. Miércoles, 23 de abril 2025, 13:37 Comenta Compartir

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) ha comenzado a usar tu actividad pública y publicaciones, así como tus interacciones con Meta AI, para entrenar y optimizar sus modelos de inteligencia artificial. Ante la preocupación de muchos de los usuarios de ambas redes sociales y de la aplicación de mensajería instantánea, te detallamos esta novedad y cómo puedes tomar el control de tus datos.

¿Qué está haciendo Meta exactamente?

Desde el 14 de abril de 2025, Meta utilizar el contenido público de usuarios mayores de 18 años en la Unión Europea dentro de sus aplicaciones, como Facebook e Instagram. Esto incluye publicaciones, imágenes y comentarios, así como las interacciones que se realicen con funciones de inteligencia artificial como Meta AI. Según Meta, esta estrategia les permitirá acceder a una variedad más extensa de datos que facilitarán a sus modelos de IA comprender los diversos y complejos matices que configuran las comunidades en Europa.

Es fundamental señalar que Meta ha afirmado que no empleará tus mensajes privados en redes sociales ni tus conversaciones de WhatsApp para el entrenamiento de su inteligencia artificial. No obstante, tienen la capacidad de utilizar las interacciones que realices con Meta AI, incluso a través de WhatsApp, aunque por ahora no hay claridad sobre cómo evitar que esto ocurra.

Por qué importa este cambio

El uso de esta información para entrenar modelos de Inteligencia Artificial puede implicar riesgos para tu privacidad. Expertos recomiendan oponerse siempre que sea posible al uso de nuestros datos para estos fines. Además, Meta ha comenzado a utilizar este contenido público desde el momento en que se abrió cada cuenta, lo que en el caso de Facebook abarca hasta el año 2004.

Cómo oponerte a que Meta use tus datos para entrenar su IA

Meta ofrece una forma oficial para que los usuarios de la Unión Europea puedan negarse a que sus datos públicos y sus interacciones con la IA se utilicen para este propósito. Una medida tan extendida como publicar un mensaje en tu perfil diciendo que no das permiso no sirve para nada. La única forma válida es a través de los formularios oficiales.

Aquí te explicamos los pasos a seguir:

- Accede a los formularios oficiales de Meta: Hay uno específico para Instagram y otro para Facebook. Si tus cuentas están vinculadas al mismo Centro de cuentas de Meta, con completar un formulario será suficiente. Si no lo están, tendrás que completar uno para cada red social. Puedes encontrar los enlaces aquí (según la fuente):

- Formulario de Instagram (lo puedes encontrar accediendo al menú de Configuración, después al de Información y a continuación a Política de privacidad, bajas hacia abajo en esta opción y pinchas en 'Oponerte al tratamiento')

- Formulario de Facebook

Una vez en estos formularios, solamente tienes que rellenar los campos: Introduce tu dirección de correo electrónico. Explica por qué te opones (aunque no es obligatorio dar motivos) en el campo llamado 'Cuéntanos cómo te afecta el tratamiento de estos datos'. En el mismo puedes escribir una justificación sencilla como «Quiero cuidar mi privacidad» o «me opongo a que se utilicen mis datos». Meta asegura que cumplirá con todas las solicitudes recibidas.

¿Qué pasa con WhatsApp y Meta AI?

En el caso de WhatsApp, de momento no hay claridad sobre cómo evitar que tus interacciones con Meta AI en la app de mensajería se utilicen para entrenar la IA. El aviso inicial en el chat de Meta AI indica que las interacciones «no se usarán» para mejorar la IA, pero la información compartida se puede conservar y utilizar «por la IA». Tus conversaciones privadas de WhatsApp seguirán cifradas de extremo a extremo y Meta afirma que no las utilizará.

Casos en los que oponerte podría no ser suficiente

Es importante que sepas que incluso si te opones, hay algunas situaciones en las que tus datos podrían utilizarse:

- Cuando otro usuario que no se ha opuesto comparte públicamente una imagen donde apareces tú o tu información.

- Cuando alguien te menciona o menciona tu información en publicaciones o textos públicos.

- Si un miembro de una conversación privada decide compartir tus mensajes privados con las inteligencias artificiales de Meta.

Otra alternativa para rechazar la IA de Meta

El grupo Citizen8 ha creado una página web donde ofrecen enlaces para generar un correo electrónico con un texto para solicitar a Facebook o Instagram que no recopilen tus datos. Solo tienes que asegurarte de enviarlo con la cuenta de correo electrónico asociada a tu registro.

En resumen, Meta está utilizando tu actividad pública e interacciones con Meta AI para entrenar sus modelos de inteligencia artificial en la UE, aunque asegura que tus mensajes privados no se utilizarán, no está claro cómo evitar que se utilicen las interacciones con esta herramienta en WhatsApp. Te animamos a informarte bien y a tomar las medidas necesarias si deseas proteger tu privacidad y recuerda que la decisión de compartir tus datos es tuya.