La industria vasca reflexiona en Donostia sobre la incorporación de la inteligencia artificial «crítica y responsable» Un curso de verano organizado por BRTA impulsa la adopción de la IA generativa ante más de 40 expertos y profesionales vascos

La inteligencia artificial generativa ha tomado hoy el Palacio Miramar de San Sebastián como protagonista, en el marco del curso de verano «IA Generativa para Innovar en la Empresa». Organizado por BRTA (Basque Research & Technology Alliance), el evento ha reunido a más de 40 expertos y profesionales de centros como Ikerlan, Tecnalia y Vicomtech, con el objetivo de impulsar la adopción de esta tecnología disruptiva en Euskadi.

La jornada se ha centrado en mostrar el potencial de la IA generativa desde una perspectiva aplicada, abordando casos reales, herramientas clave y buenas prácticas para su implementación en entornos empresariales. El curso ha comenzado con un bloque introductorio que ha explorado el impacto de esta tecnología en sectores vitales como la industria avanzada, la energía y la salud. Se han puesto sobre la mesa los principales retos asociados a su adopción, incluyendo costes, regulación, sostenibilidad, soberanía del dato y la dependencia de grandes plataformas tecnológicas globales como OpenAI, Google o Meta. Este espacio ha facilitado la compartición de conocimiento técnico y la aplicación práctica, ofreciendo una visión cercana a los desafíos y oportunidades para las empresas vascas.

Impacto de la IA en Euskadi

En este contexto, Rikardo Bueno, director general de BRTA, ha subrayado la relevancia de esta tecnología, afirmando que «la IA generativa está empezando a tener un impacto real en múltiples sectores. Desde BRTA trabajamos para facilitar su adopción crítica y responsable, promoviendo capacidades propias, el uso ético de los datos y la colaboración entre centros, empresas e instituciones».

Una mesa redonda ha permitido a expertos debatir sobre cómo Euskadi puede capitalizar estratégicamente la IA generativa, analizando aspectos como la creación de conocimiento propio, la colaboración entre los agentes del ecosistema y la necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con garantías éticas, jurídicas y sociales. Se ha destacado el papel crucial que los centros tecnológicos y las empresas pueden desempeñar en una adopción responsable y competitiva de la IA generativa.

La segunda parte del curso ha tenido un enfoque eminentemente práctico, según informa la organización, con un bloque formativo que ha desglosado conceptos clave como el prompting, el modelo RAG (Retrieval-Augmented Generation) y el fine-tuning. Asimismo, se han presentado herramientas ampliamente utilizadas en el desarrollo de soluciones de IA generativa, incluyendo LangChain, LlamaIndex, OpenAI y Hugging Face. Uno de los momentos más esperados ha sido la demostración en directo, donde se ha ilustrado paso a paso la implementación de estas técnicas en casos de uso concretos.

Casos reales en empresas

Posteriormente, investigadores de los centros que integran BRTA han presentado casos reales de aplicación de IA generativa, mostrando ejemplos concretos de cómo esta tecnología se está utilizando para optimizar procesos internos, mejorar la gestión de datos y automatizar tareas complejas en entornos industriales. Estas experiencias han proporcionado una visión de primera mano sobre los beneficios, barreras y buenas prácticas que los centros tecnológicos y de investigación están identificando en el despliegue de la IA generativa en organizaciones vascas.

La jornada ha finalizado con un espacio de reflexión abierta y participación del público, donde se han compartido inquietudes, propuestas y perspectivas de futuro para la adopción de la inteligencia artificial generativa en Euskadi. Este bloque ha servido para «consolidar ideas sobre cómo avanzar hacia una implementación ética, responsable y sostenible, y ha reafirmado la importancia de la colaboración entre centros, empresas e instituciones para afrontar los retos que plantea esta tecnología».

Jon Kepa Gerrikagoitia, responsable científico-tecnológico de BRTA y director del curso, ha concluido que «el curso ha ofrecido una visión clara y realista sobre cómo aplicar la IA generativa en organizaciones reales, mostrando distintos niveles de implementación -desde asistentes básicos hasta soluciones avanzadas con RAG- ayudando a identificar el enfoque más adecuado para cada caso».

La alianza Basque Research and Technology Alliance fue fundada en 2019 con la misión de fortalecer la colaboración entre los principales agentes de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de Euskadi. Su objetivo es transferir conocimiento basado en la investigación y la tecnología a la industria y empresas vascas, impulsando la competitividad y el desarrollo económico del territorio. BRTA está compuesta por 4 centros de investigación cooperativa y 13 centros tecnológicos: CIC bioGUNE, CIC nanoGUNE, CIC biomaGUNE, CIC energiGUNE, Azterlan, Azti, Ceit, Cidetec, Gaiker, Ideko, Ikerlan, Leartiker, Lortek, Neiker, Tecnalia, Tekniker y Vicomtech.