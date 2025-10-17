Rosa María Calaf: «Si antes la información era poder, ahora el poder es la desinformación» La histórica corresponsal Rosa María Calaf denuncia la facilidad de los bulos en su investidura como Doctora Honoris Causa por la UC3M

La reconocida periodista Rosa María Calaf, «referente del periodismo contemporáneo», ha sido investida como Doctora Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en un acto celebrado en el Aula Magna del Campus de Getafe. Durante su intervención, Calaf lanzó una contundente advertencia sobre el peligro que representan la desinformación y los bulos en la sociedad actual, destacando que el poder se ha desplazado de la información a la mentira organizada.

Calaf alertó de manera enfática sobre la situación actual, señalando que «hoy en día los bulos se diseñan y se producen con mayor eficacia que nunca». Subrayó una inversión en el paradigma de la comunicación, afirmando que «si antes la información era poder, ahora el poder es la desinformación». La histórica corresponsal de Televisión Española hizo hincapié en la asimetría de costes entre la verdad y la falsedad, resumiendo la dificultad del periodismo riguroso: «Mentir es fácil y barato, contrastar difícil y caro».

Periodismo «al servicio de la ciudadanía»

A pesar de la gravedad de su diagnóstico, la periodista -que ha informado desde más de 180 países- mostró su esperanza en las nuevas generaciones. Calaf defendió que el objetivo esencial del periodismo es «servir a la ciudadanía y proporcionar conocimiento de los hechos contrastados para fomentar una opinión pública fundamentada».

La galardonada periodista expresó su confianza en los jóvenes profesionales, aquellos que «trabajan con verdad, con gran esfuerzo y con alma». Además, recordó la necesidad de una participación activa de la sociedad en la defensa de la libertad, asegurando que las sociedades libres «no se improvisan, se construyen cada día en las aulas, en las redacciones, en los hogares, en la conversación pública».

Calaf agradeció a la universidad por el reconocimiento, destacando que con este gesto la UC3M había sabido «valorar el reporterismo internacional de terreno». El rector de la UC3M, Ángel Arias, presidió el acto y definió a Calaf como «una figura clave, pionera e innovadora» y «la corresponsal más emblemática de la televisión pública española».

