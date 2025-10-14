El podcast 'Desmontando mitos con salud', premiado por su labor divulgativa contra la desinformación en salud Los programas están protagonizados por profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que explican de forma sencilla y directa por qué ciertos mitos o creencias populares sobre salud

J. Falcón Martes, 14 de octubre 2025, 12:38 Comenta Compartir

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha sido reconocido en la primera edición de los Premios Empiria por su labor divulgativa y su compromiso en la lucha contra la desinformación en salud. El galardón, impulsado por Kómoda News y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), se otorgó al departamento de comunicación del centro por su proyecto de pódcast.

El proyecto premiado es la serie 'Desmontando mitos en salud. ¿Es verdad que…?', que fue distinguida en la categoría de Mejores iniciativas de divulgación científica 'ex aequo'. Esta iniciativa, también conocida como «Desmontando falsos mitos en salud», tiene como objetivo combatir los bulos y las creencias infundadas.

El eje de la iniciativa es «combatir la desinformación sanitaria desde el rigor y la cercanía». Para ello, se recurre al formato podcast breve, protagonizado por profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que explican de forma sencilla y directa por qué ciertos mitos o creencias populares sobre salud, ampliamente arraigados en la población, no se sostienen científicamente. Desde su nacimiento, el proyecto ha abordado distintas áreas temáticas en sus dos primeras ediciones.

La primera edición desmonta falsas creencias en relación con la alimentación sobre temas como el azúcar, el gluten o las dietas milagro. Mientras que la segunda aborda falsos mitos en salud mental, ahondando en temas como creencias estigmatizantes y erróneas sobre trastornos mentales, sus tratamientos o el suicidio. Y la tercera está dedicada a alimentación y cáncer, «un campo especialmente sensible donde la evidencia científica es fundamental para contrarrestar mensajes erróneos y tratamientos sin base», en la que se responde a dudas comunes sobre dieta y riesgo oncológico, se aclaran mitos sobre alimentos «milagrosos» o tratamientos alternativos sin evidencia, entre otros.

Respuestas con base científica

Los pódcast son accesibles y colaborativos, y buscan responder a preguntas comunes de la ciudadanía sobre temas de salud con base científica y un lenguaje claro. A través de episodios breves, profesionales del sistema sanitario público explican por qué determinadas creencias asentadas en la población son falsas. Estos programas abordan temas variados como alimentación, salud mental o cáncer.

Newsletter

El jurado de los Premios Empiria —cuyo nombre hace referencia al conocimiento basado en la experiencia y la evidencia— valoró especialmente el formato divulgativo del proyecto, que acerca contenido de rigor a través de una red de colaboraciones basadas en fuentes fiables y expertas.

El proyecto del Hospital Universitario Reina Sofía ha contado con un marcado carácter colaborativo y con la participación de entidades como la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Además, han colaborado sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes. La acogida del pódcast se refuerza con más de 26.000 escuchas que avalan su utilidad como recurso de prevención y divulgación.

La entrega de la primera edición de los Premios Empiria tuvo lugar el 10 de octubre de 2025 en la Sala Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid. En nombre del centro cordobés, la periodista Gema Timón fue la encargada de recoger el reconocimiento. El acto incluyó un debate científico sobre el rigor en la información. Desde el Hospital Reina Sofía se agradeció el premio como una oportunidad para continuar tendiendo puentes entre la ciencia, la comunicación y la ciudadanía.