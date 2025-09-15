Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Federación LGTBI+ desmonta los bulos sobre el colectivo en las aulas con su campaña 'Mute al mito'

La campaña cultural y educativa utiliza las redes sociales para reconocer los bulos, desmontarlos y construir aulas seguras e inclusivas

El Diario Vasco

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:04

La Federación Estatal LGTBI+ ha lanzado la campaña 'Mute al mito' para desmontar, a través de TikTok y otras plataformas digitales, los bulos sobre el colectivo en las aulas. En un mundo saturado de información, la organización advierte de que «es fácil que mitos, noticias falsas y discursos de odio se filtren a la juventud». «Esto no solo afecta a su visión del mundo, sino que impacta directamente en su comportamiento en las aulas, fomentando la discriminación y el bullying», precisa.

Para combatirlo, la Federación Estatal LGTBI+ ha lanzado la segunda edición de 'Mute al mito', una campaña cultural y educativa que utiliza las propias herramientas habituales de los jóvenes -como TikTok y otras plataformas digitales- para reconocer los bulos, desmontarlos y construir aulas seguras e inclusivas.

Este año, la iniciativa cuenta con la participación de voces jóvenes y referentes culturales como Hugo Marlo, Ritasmind, Clover Bishhhh, Rocío Villar, Ariel Rec, Estupenda Márquez, Virtual Diva y Helio Roque, que desde sus propios lenguajes digitales desmienten mitos tan dañinos como que «las personas trans solo buscan llamar la atención», que «si eres bisexual ligas el doble» o que «la homosexualidad es antinatural y se aprende». «Todos ellos mitos que, más allá de ser falsos, alimentan prejuicios y vulneran derechos fundamentales de la infancia y la juventud», avisa la entidad.

Para la presidenta de la federación, Paula Iglesias, «hablar de diversidad en las aulas es un derecho democrático». «Si no ofrecemos a la juventud referentes positivos y educación en diversidad lo que permea son los bulos, y esos bulos acaban convirtiéndose en discriminación y violencia. La educación es la mejor herramienta que tenemos para garantizar que las juventudes crezcan libres, sin miedo y en igualdad», señala.

Alerta sobre los discursos de odio

La Federación Estatal LGTBI+ investiga año tras año la situación de la educación en diversidad y alerta sobre cómo los discursos de odio penetran en los entornos escolares. Según el informe 'Estado de la educación 2025', un 40% de la Generación Z afirma no haberse sentido con libertad para ser visible durante la Secundaria, precisamente en la etapa donde se concentra la mayoría de los casos de acoso escolar. Además, un 36% confía en sus compañeros como apoyo, y la confianza en equipos de orientación (7,6%) o en el profesorado (20%) es muy reducida.

Newsletter

De hecho, los centros educativos «se han convertido en uno de los espacios donde más odio se registra», ya que el 15,3% de los incidentes denunciados ocurren en colegios e institutos, una cifra que entre la Generación Z asciende al 21,2%. Para muchos jóvenes, las aulas -que deberían ser espacios de aprendizaje y protección- «siguen siendo lugares de vulnerabilidad y hostilidad».

En este escenario, 'Mute al mito' se plantea como una respuesta cultural y pedagógica: una campaña que traduce la defensa de derechos en mensajes claros, atractivos y cercanos, y que ofrece a la juventud herramientas para cuestionar estereotipos, reconocer la diversidad como un valor y transformar las aulas en espacios de respeto, convivencia y libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  4. 4

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  5. 5 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  10. 10 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Federación LGTBI+ desmonta los bulos sobre el colectivo en las aulas con su campaña 'Mute al mito'

La Federación LGTBI+ desmonta los bulos sobre el colectivo en las aulas con su campaña &#039;Mute al mito&#039;