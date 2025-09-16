Una campaña de la industria de la alimentación alerta de que «intrusismo» de los influencers puede afectar a la salud La socióloga Cecilia Díaz-Méndez describe el panorama actual como una «cacofonía informativa» que afecta especialmente a los jóvenes, mientras profesionales sanitarios advierten que el «intrusismo» de figuras sin formación puede provocar desde trastornos de la conducta alimentaria

En un entorno digital saturado de consejos sin base científica y bulos, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) han lanzado la campaña 'Pongamos las cosas sobre la mesa'. Esta iniciativa se enmarca dentro del movimiento #SomosNutrisensatos, creado en 2021 con el objetivo de «defender la información contrastada, la dieta variada y los hábitos de vida saludables».

La campaña arrancó de forma impactante con un anuncio protagonizado por Saúl Craviotto en el que supuestamente promocionaba un «producto milagro» con una fórmula milenaria que prometía controlar el peso y mejorar el sueño, entre otros beneficios. Se trataba de un producto «evidentemente inexistente», diseñado para «hacer reflexionar a los consumidores sobre la información que llega a través de las redes sociales, en muchas ocasiones sin ninguna base o aval científico». El objetivo es claro: que los ciudadanos se cuestionen las fuentes que consultan sobre nutrición y salud.

El problema de fondo es la proliferación de desinformación, que puede provocar alarma social, cambiar tendencias de consumo «y, lo más grave, ocasionar problemas de salud, desde agravar enfermedades hasta provocar trastornos de la conducta alimentaria». A esto se suma el «intrusismo» de influencers sin formación sanitaria que dan recomendaciones peligrosas, como señala Luján Soler, decana del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Madrid.

La «cacofonía informativa»

En este contexto, la Catedrática de Sociología de la Universidad de Oviedo, Cecilia Díaz-Méndez, analiza dentor de esta campaña cómo ha cambiado la forma en que aprendemos sobre alimentación. Según explica, los conocimientos antes «se transmitían de mujer a mujer», pero ahora nos enfrentamos a una «variedad de fuentes de información que transmiten no siempre la misma información, sino que incluso a veces lo que tenemos es una cacofonía informativa».

Díaz-Méndez pone el foco en la población juvenil, que está muy vinculada a las redes sociales, fuentes que «no siempre concuerdan con la información doméstica». La socióloga subraya la necesidad de investigar la información que transmiten los «influencers alimentarios», quienes son «muy seguidos por la población juvenil». Le preocupa cómo este fenómeno «está afectando a la composición de la dieta de los jóvenes cuando se independizan y a las decisiones de compra que toman cuando tienen que organizarse su propia alimentación».

Cómo navegar en un océano de información

Frente a esta situación, la campaña #SomosNutrisensatos y diversos expertos participantes en la iniciativa proponen una serie de pautas para los consumidores:

- Elegir bien las fuentes, seguir a profesionales cualificados con formación verificable.

- Desarrollar una mirada crítica, no dar por cierto lo primero que se ve, sino contrastar, investigar y cuestionar.

- Revisar el malestar, si un contenido nos hace sentir culpables o mal con nuestro cuerpo, el problema podría estar en el mensaje, no en nosotros.

- Educar en redes y emociones, es fundamental dotar, especialmente a los jóvenes, de herramientas para gestionar la realidad digital.

En definitiva, la propuesta no es demonizar las redes sociales, sino aprender a usarlas de forma responsable y crítica, «porque, tanto con la información como con la comida, no es solo lo que consumimos, sino cómo lo digerimos».

