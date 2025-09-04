Tres de cada cuatro bulos sobre la dana de Valencia fueron creados intencionadamente para engañar según un estudio Una investigación destapa cómo se utilizaron ataques contra el Gobierno, organismos científicos y ONGs para aprovechar la incertidumbre y movilizar políticamente a ciertos sectores

Fotografía ganadora del concurso 'Picture of the Year Latam' perteneciente a la serie de la agencia EFE sobre la dana del 29 de octubre que devastó la provincia de Valencia.

Tres de cada cuatro bulos que circularon tras la trágica dana que azotó la provincia de Valencia en octubre fueron «contenidos falsos creados intencionadamente para engañar». Además, la gran mayoría de ellos (el 75%) se propagaron a través de redes sociales como X, Instagram o WhatsApp, agravando la emergencia y dificultando la respuesta institucional.

Estas son las principales conclusiones de un estudio realizado por los profesores Germán Llorca-Abad, de la Universitat Politècnica de València (UPV), y Alberto E. López Carrión, de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), y publicado en la Revista Mediterránea de Comunicación. La investigación subraya que, además de una emergencia climática sin precedentes, las autoridades se enfrentaron a una grave crisis informativa marcada por la proliferación de noticias falsas y teorías conspirativas.

Para llegar a estas conclusiones, los autores analizaron 185 noticias publicadas en medios nacionales y locales entre el 28 de octubre y el 17 de noviembre de 2024, periodo en el que identificaron 192 bulos distintos.

De conspiraciones a falos cadáveres

Entre los casos más destacados de desinformación sobre la dana se encuentra el bulo sobre el aparcamiento del centro comercial Bonaire, en Aldaia, donde se llegó a afirmar falsamente que cientos de cadáveres yacían en vehículos sumergidos. Esta falsedad fue impulsada por influencers y personajes mediáticos en plataformas de gran alcance como Instagram y TikTok.

También proliferaron narrativas conspirativas que acusaban al Gobierno de destruir presas «construidas por el franquismo» o a la Agencia Estatal de Meteorología de ocultar información sobre la intensidad de las lluvias. Según el profesor Germán Llorca, «la mayoría de los contenidos tenían una fuerte carga emocional, diseñada para generar indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones».

El «diagonalismo» y el rol de los medios

Un aspecto preocupante que revela el análisis es que el 28% de los bulos se originaron o difundieron desde entornos periodísticos profesionales, lo que, según los autores, plantea «serias dudas sobre los filtros editoriales en contextos de crisis». No obstante, el estudio también reconoce el importante papel de algunos medios y de las plataformas de verificación como Maldita.es, Newtral o VerificaRTVE, que contribuyeron a desmentir estas falsedades.

Una de las aportaciones más innovadoras del informe es la aplicación del concepto de «diagonalismo», una estrategia comunicativa que combina discursos de extrema derecha con mensajes tradicionalmente asociados a la izquierda, como la crítica al poder institucional y a las élites. El objetivo, explica Alberto López-Carrión, es «conectar con el malestar ciudadano desde múltiples ángulos ideológicos» y «aprovechar la incertidumbre para reforzar narrativas de desconfianza». Durante la DANA, esta táctica se tradujo en ataques directos al Gobierno, a organismos científicos y a ONGs como Cáritas o Cruz Roja.

La rápida expansión de estos mensajes fue favorecida por los algoritmos de las redes sociales, que priorizan los contenidos más virales y emocionalmente impactantes, no necesariamente los más veraces.

Llamamiento a la alfabetización mediática

Aunque el Gobierno activó perfiles oficiales para combatir la desinformación, el estudio concluye que estos esfuerzos llegaron tarde y su alcance fue limitado. Por ello, los investigadores lanzan un mensaje claro: es urgente reforzar la alfabetización mediática de la ciudadanía, mejorar los protocolos institucionales de comunicación en emergencias y exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales.

«Combatir los bulos no es solo una cuestión de verdad, es también una cuestión de salud pública y cohesión social», sostienen los autores. Su advertencia final resuena con fuerza: «Si no se actúa con decisión, la próxima emergencia no solo será climática, sino también informativa».