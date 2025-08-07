Mujeres convencidas de dar el pecho tras dar a luz abandonan esa práctica por culpa de bulos y redes sociales La lactancia materna «está rodeada de mitos y bulos», desde que la leche puede no ser alimento suficiente para el bebé o que el pecho puede perder firmeza en su práctica, denuncia el Consejo General de Enfermería

Muchas mujeres convencidas en dar el pecho tras dar a luz «finalmente abandonan esta práctica por lo que leen en redes sociales, que ni tiene rigor, ni base científica», afirma la vocal matrona y vicetesorera del Consejo General de Enfermería (CGE), Montserrat Angulo. «La desinformación y los bulos sobre salud que circulan en internet están poniendo en riesgo la vida de muchas personas», denuncia la experta. Las madres, desde el momento en el que toman la decisión de quedarse embarazadas, comienzan un periodo de formación para estar preparadas para la llegada del bebé.

«El consumo de información poco fiable o de fuentes no rigurosas que difunden información poco veraz o que no está basada en la evidencia científica puede poner en riesgo su salud y la del bebé», añade. En este sentido, Angulo explica que las matronas tratan de aportar esa dosis de conocimiento clínico, para hacerles ver que la lactancia materna es una práctica con muchos beneficios, pero, sobre todo, para educarles en salud y hacerles comprender que sus decisiones deben estar basadas en el conocimiento que les transmite el profesional sanitario más cercano a ellas, en este caso, las matronas.

El CGE expone que, en 2024 en España, el 98% de las futuras madres tenían en sus planes dar el pecho, sin embargo, el 40% abandona antes de los seis meses. Así, coincidiendo con la Semana Mundial de la Lactancia Materna, las enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología (matronas) reivindican esta práctica como un derecho y recuerdan la importancia de visibilizar, reivindicar y difundir el apoyo y la protección a la misma para reducir las desigualdades en materia de salud y en todo el mundo.

Bulos y desinformación

La lactancia «está rodeada de mitos y bulos», desde que la leche puede no ser alimento suficiente para el bebé o que el pecho puede perder firmeza en su práctica, apunta el CGE.

«La producción de leche en el cuerpo de la madre está constantemente adaptándose a las necesidades del bebé, según el momento del día, la estación del año o la edad del bebé. Incluso aún en determinadas circunstancias, como puede ser una enfermedad o un sobreesfuerzo. Es erróneo pensar que la leche materna no es alimento suficiente para el bebé, ya que esta siempre va a ser la que el bebé necesita. El cuerpo de la madre trabajará intensamente para producir leche de la más alta calidad, para ello usará todas las reservas adquiridas durante el embarazo», explica la matrona del Hospital Universitario de Getafe (Madrid), Lina Marcela Molano.

Sin embargo, factores como la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol o una dieta pobre en nutrientes y ciertas condiciones metabólicas se asocian con menor probabilidad de iniciar y mantener la lactancia exclusiva, así como una menor duración de esta, añade Molano.

Por otro lado, la experta recuerda que la lactancia «no siempre es fácil», a diferencia de lo que circula en internet, y que es un proceso en el que «hay que entrenar» y que, como cualquier otra práctica, «requiere de una experiencia previa». También incide en la «necesidad constante» de los recién nacidos de mamar, a causa de su pequeño estómago, por lo que la madre pasará muchas horas dando el pecho.

El bulo de la firmeza del pecho

Otro de los bulos que circula sobre la lactancia materna gira en torno a la firmeza del pecho. «Amamantar no causa que los pechos pierdan firmeza. La evidencia disponible indica que los principales factores asociados con la pérdida de firmeza son el número de embarazos, la edad materna, el índice de masa corporal, el tamaño mamario previo y el tabaquismo, pero no la lactancia en sí misma», explica Molano.

Además, añade que hay estudios que han demostrado que los cambios en la forma o firmeza de los senos es similar en mujeres que amamantaron y en las que no lo hicieron, y que la lactancia no es un factor de riesgo independiente para la firmeza mamaria; «la firmeza del pecho depende de la elasticidad de las células de la piel», señala.

«El pecho aumentará de tamaño al llenarse de leche y al no volver a llenarse tras el fin de la lactancia, las células de la piel se habrán estirado en numerosas ocasiones. Cuando la elasticidad de las células de tu piel es escasa, estas se rompen y el tejido no vuelve a su sitio. Por eso es »clave« la importancia de incorporar omega 3 en la dieta, agua suficiente e hidratación externa», concluye la especialista.