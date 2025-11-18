La Agencia de Medicamentos promueve el uso prudente de los antibióticos ante el aumento de bulos Diversos expertos coinciden en que los adolescentes son la población más vulnerable a la desinformación y señalan que no basta con corregir la información errónea, sino que hay que «enseñar a pensar críticamente»

J. Falcón Martes, 18 de noviembre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), celebró este martes en la sede del Ministerio de Sanidad su jornada anual para el Uso Prudente de los Antibióticos 2025, bajo el título «Desmontando bulos, frenando resistencias». El encuentro reunió a profesionales sanitarios, representantes de la administración pública y expertos en divulgación científica para abordar la amenaza de la resistencia antimicrobiana en la era digital.

El evento destacó el éxito del PRAN en la reducción del consumo de antibióticos en España. Desde sus inicios, se registra un descenso del 13,8% en salud humana y una notable caída del 60,15% en sanidad animal.

La directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, fue la encargada de inaugurar la jornada, subrayando que las cifras de consumo continúan descendiendo. Lamas destacó además la necesidad de trabajar desde una «visión integral, colaborativa y sostenible, para construir un futuro libre de la amenaza de la resistencia antimicrobiana».

El reto de los bulos en la era digital

Una de las principales mesas redondas, «Resistencia a los bulos. Cómo comunicar sobre antibióticos en la era de la desinformación», analizó los mitos más extendidos y la urgencia de combatir la desinformación como una tarea colectiva que exige «enseñar a pensar críticamente», y no solo corregir. Los expertos señalaron que la población adolescente es especialmente vulnerable a la información errónea en línea. Oriol Marimon, director de Programas Educativos en Big Van Ciencia, comentó en este sentido que «en redes vemos muchas soluciones fáciles a problemas muy complejos que tienen, como último objetivo, venderte algo».

Newsletter

Periodistas especializados en 'fact-checking', como Rocío Benavente, de Maldita Ciencia, y Borja Díaz-Merry, de Verifica RTVE, coincidieron en que es fundamental que la ciudadanía sepa en qué basar sus decisiones y aprenda a procesar la información que recibe. Los ponentes destacaron la importancia no solo de desmentir los bulos, sino de proveer información y herramientas para la protección de la población. Se recalcó además que, aunque se esté perdiendo la confianza en el sistema, la confianza en médicos y farmacéuticos se mantiene, por lo que es vital reforzar el acceso a estas fuentes y la credibilidad en el consenso científico.

Educación sanitaria

La segunda mesa, centrada en la «Responsabilidad social y acción ciudadana frente a la resistencia a los antibióticos», abordó la necesidad de adaptar los mensajes sobre el uso prudente de los antibióticos a los diferentes segmentos de la sociedad, promoviendo la educación sanitaria desde edades tempranas.

Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), destacó la necesidad de participación activa: «tenemos que apostar por la corresponsabilidad, por la participación activa de todas las partes». Añadió que para abordar correctamente la desinformación es crucial encontrar «los canales idóneos y utilizar el lenguaje adecuado para cada público». Otros participantes notaron que, si bien la sociedad recibe una enorme cantidad de información, a menudo carece del tiempo necesario para procesarla, formarse o contrastarla.

La jornada, moderada por Marian García (Boticaria García en las redes sociales), incluyó también la presentación de la nueva campaña del PRAN, que recupera la figura de Alexander Fleming para conectar la ciencia con la sociedad y enfatizar que profesionales, pacientes y la sociedad en general, tienen un papel esencial en el uso responsable de los antibióticos.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, clausuró el encuentro, destacando los mensajes principales de la jornada y la importancia de preservar la medicina moderna. Padilla resaltó que «el 'pipeline' de antibióticos es más escaso que el de la desinformación y de ahí la importancia del uso prudente de los antibióticos». El evento, que tuvo una elevada participación presencial y en 'streaming', se reafirma como uno de los principales foros nacionales sobre la resistencia antimicrobiana.