Pediatras alertan de casos de autolesiones y ansiedad en menores a través de la plataforma de vídeojuegos Roblox La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) han emitido un comunicado urgente advirtiendo a las familias sobre los «graves riesgos» detectados en niños y adolescentes usuarios de la popular plataforma de videojuegos, especialmente en su función de chat

Las consultas de pediatría en España están registrando un preocupante aumento de casos de menores que presentan síntomas graves vinculados al uso de la plataforma de videojuegos en línea Roblox. Ante esta situación, la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) han lanzado una alerta conjunta para advertir a padres y tutores sobre los peligros a los que los niños y adolescentes están expuestos.

Según el comunicado, los especialistas están atendiendo a menores con síntomas compatibles con una exposición dañina al entorno digital, entre los que se incluyen autolesiones, ansiedad, alteraciones del sueño, cambios bruscos de humor y retraimiento social. Además, los padres han reportado que sus hijos hacen comentarios o adoptan actitudes inusuales relacionadas con la sexualidad, la identidad sexual o la violencia.

La doctora María Angustias Salmerón, presidenta de la SEMA y miembro del grupo de Salud Digital de la AEP, ha detallado la gravedad de la situación. «Los pediatras estamos detectando graves riesgos para la integridad de la infancia y la adolescencia que impactan directamente sobre la salud física y mental», explica Salmerón. La experta añade que en los chats de la plataforma los menores están siendo «incitados a autolesionarse, visionar pornografía, cuestionar su identidad sexual o enviar imágenes de violencia sexual infantil o pornografía». Son los propios padres quienes acuden a consulta alarmados tras descubrir las autolesiones o notar un cambio drástico en el comportamiento de sus hijos.

Qué es Roblox

Roblox es una plataforma muy popular entre el público infantil y juvenil que permite a los usuarios no solo jugar, sino también crear sus propios videojuegos e interactuar con otros jugadores a través de una función de chat. Las organizaciones médicas señalan que, aunque se desconoce si todos los riesgos identificados ocurren dentro del entorno oficial de Roblox o en plataformas externas que imitan su diseño, «los patrones de conducta observados justifican la preocupación del uso de esta plataforma».

Recomendaciones para las familias

Ante esta alarmante situación, los pediatras han emitido una serie de recomendaciones claras para actuar de manera preventiva y proactiva. Para las familias, se aconseja:

- Revisar si sus hijos utilizan Roblox y, en particular, si participan en sus chats.

- Hablar abiertamente con los menores sobre los peligros de comunicarse con desconocidos en internet.

- Fomentar un entorno de confianza para que los hijos se sientan cómodos compartiendo cualquier experiencia incómoda.

- Acudir al pediatra ante cualquier actitud sospechosa o cambio de comportamiento.

- En caso de detectar un caso de abuso o exposición a contenido ilícito, se recomienda presentar una denuncia ante la policía o la Guardia Civil y comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, aportando pruebas como capturas de pantalla de los chats.

Por su parte, la alerta también insta a los pediatras a preguntar de forma específica sobre el uso de Roblox y sus chats durante las consultas, aunque el motivo de la visita sea otro. Si se detecta un caso sospechoso, deben activar los protocolos establecidos, que incluyen la redacción de un informe médico, la derivación a servicios sociales y el acompañamiento a la familia en el proceso de denuncia.

