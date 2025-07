Errores imperdonables a la hora de comprar online

Iñigo Galparsoro San Sebastián Viernes, 4 de julio 2025, 11:11 Comenta Compartir

El calendario no perdona. A principios de octubre PC Componentes activó sus Días Naranjas con variadas ofertas tecnológicas, Amazon hizo lo propio los pasados 8 y 9 de octubre con todo tipo de chollos para sus suscriptores y... aún queda la traca final, el Black Friday, que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre y que servirá un año más para adelantar las compras navideñas con ofertas sin igual en variados artículos de moda, deporte, cine, montaña, etc. Si optas por internet, podrás ahorrar mucho tiempo y dinero, sí, pero... no regatees en seguridad y evita estos malos hábitos: a la larga te pueden salir muy caros.

1 Usar dispositivos no seguros

¿Acostumbras a compartir películas y series con el móvil a través de las clásicas redes p2p? ¿Y qué decir de las descargas de apps gratuitas (.apk) para tu móvil y/o programas pirata con 'medicinas' de dudosa reputación para tu ordenador? Si es tu caso, desiste de utilizar ese terminal desde ya... al menos hasta que te asegures de que está libre de cualquier mirada ajena. ¿La razón? Es muy probable que se encuentre ya infectado con algún malware capaz de hacerse con tus credenciales bancarias y/o te redirija a alguna página web fraudulenta.

2 Conectarse a una WiFi pública

Craso error: de nada sirve blindar tu portátil si no haces lo propio con la red a la que te conectas. Y es que comprar a través de una red WiFi de una cafetería o una biblioteca abre la puerta a exponer tu privacidad. ¿Por qué? Aprovechando que está conectado a la misma red, algún avezado ciberdelincuente podría hacerse con la contraseña de tu email, tus datos personales y, lo más grave, acceder a tu cuenta del banco. Y no, no vale dejarse llevar por las apariencias, por mucho que el amigo de lo ajeno tome un inocente descafeinado u hojee una biografía de Nadal...

3 Ofertas vía SMS o email

Nunca accedas a ellas, a no ser que estés convencido al 100% de su autenticidad. El 'phishing' es la técnica perfecta de los ciberdelincuentes: sin coste, sin complicaciones y... muy onerosa: envían mensajes masivos con enlaces a páginas fraudulentas que simulan ser reales. Y ahí, con el incauto usuario abducido por ofertas únicas, ya solo les toca esperar a que teóricamente complete el proceso. Porque, no, la compra real no se llegará a realizar, pero los amigos de lo ajeno sí que obtendrán lo que buscan: tu preciado número de tarjeta bancaria. Y con ello tendrán vía libre para cometer nuevas estafas...

4 Salto al vacío a lo desconocido

El precio no lo es todo, y menos si te rascas el bolsillo en un artículo por el que sabes a ciencia cierta que tendrás que esperar varias semanas y que llegará desde el lejano Oriente. Por ello, confirma que se trata de una web segura (con el clásico protocolo 'https', incluida la 'S'), que tenga todos los certificados en regla (accesible desde las opciones de Seguridad de la página, antes de la url) y que, además, cuente con toda la información en regla en cuestiones de consumo y tratamiento de datos. Y, por si acaso, nunca infravalores la opinión de otros internautas en internet (foros incluidos), siempre que sean verificables. Más vale prevenir...

5 Contraseñas vagas

Comprar online conlleva habitualmente tener que registrarse en la web del comercio de turno, así como incluir determinados datos personales. Es por ello que debes evitar la dejadez y proteger al máximo el acceso. ¿Cómo? Por un lado con passwords fuertes, de una longitud considerable y con minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. Y por otro, activando la doble verificación (si el comercio la incluye). Es verdad que da mucha pereza ponerse a ello ante el posible desconocimiento del sistema pero... a la larga merece la pena.

6 Dejarse llevar por las ofertas

Sí, es verdad que el descuento en el que has puesto tus ojos suena muy tentador, pero antes de añadirlo al carrito de compra desconfía. Y es que algunos fabricantes teóricamente rompen los precios con oportunidades aparentemente únicas...que no son tales. Lo mejor, comprobar los descuentos reales en páginas como CamelCamelCamel (comparador de precios de Amazon), Verificador de ofertas (para tiendas como Mediamarkt, FNAC, etc.) o páginas web tan completas como las del comparador Idealo.

7 Pagar con tarjeta de crédito

No es un error de bulto, pero sí un hábito a cambiar. Y es que cuando introduces la numeración de tu Visa o Mastercard directamente en la web de un simple comercio online quedas expuesto ante futuras (y probables) filtraciones de datos y cuentas bancarias (y haberlas haylas, tal y como se puede comprobar en webs como la de 'Have I been pwned'). ¿Lo ideal? Tirar de una tarjeta virtual con el importe exacto y/o hacer uso de pasarelas de pago tan populares como Paypal o Stripe, que incluyen diversas protecciones para el consumidor. Y, por supuesto, que nunca se te pase por la cabeza la ocurrencia de enviar dinero en efectivo para formalizar una compra...

