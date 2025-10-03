Volkswagen visita Mubil para «explorar oportunidades de colaboración»

El departamento de calidad de Volkswagen Navarra ha visitado este viernes el Polo Mubil con el objetivo de explorar «oportunidades de colaboración» en el ámbito ... de la movilidad sostenible. Con esta cita, la firma ha podido conocer las capacidades tecnológicas y de testeo avanzadas del centro.

La jornada ha reunido a 54 profesionales de la marca alemana, además de contar con una representación institucional conformada por Unai Andueza, presidente de Mubil y diputado foral de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos; Igor Villarreal, director general del centro, y Guillermo Alonso, director de inversiones de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena).

El representante institucional de Gipuzkoa ha destacado que la visita «demuestra la importancia de generar alianzas entre la industria y los centros de innovación», sobre todo para «liderar la transformación hacia una movilidad más sostenible, competitiva y conectada». «Gipuzkoa quiere ser un socio activo en este proceso, y Mubil es una pieza clave para hacerlo posible», ha añadido.

El Polo de Movilidad Sostenible, situado en el polígono de Eskuzaitzeta (barrio donostiarra de Zubieta), cuenta con tres laboratorios de ensayo (almacenamiento eléctrico, tracción eléctrica y pilas de hidrógeno), lo que le posiciona como principal centro de innovación y conexión empresarial. Sus instalaciones, enfocadas en la innovación, la calidad y la capacidad de adaptación tecnológica, permite que fabricantes como Volkswagen tengan la oportunidad de «implementar procesos novedosos» y «afrontar los retos tecnológicos del sector».

La planta que la compañía de automoción tiene en Navarra es una de las principales del grupo a nivel mundial. El año pasado la fábrica produjo más de 270.000 vehículos y se consolidó como un motor industrial clave a nivel estatal.