Volkswagen entra en números rojos con pérdidas multimillonarias en el tercer trimestre

El consorcio automovilístico alemán Volkswagen ha anunciado este jueves pérdidas de más de mil millones de euros en el tercer trimestre de este año debido, ... sobre todo, a la subida de aranceles y el cambio de la estrategia de producción de su marca de deportivos de lujo Porsche. Entre julio y septiembre, el grupo registró unas pérdidas netas de 1.070 millones de euros, según informó la propia empresa. En el mismotrimestre hace un año, el fabricante de automóviles de Wolfsburgo había obtenido unos beneficios de 1.560 millones de euros.

En los primeros nueve meses del año, el beneficio neto del grupo se redujo en más de un 60 %, pasando de 8.800 a 3.400 millones de euros. Según el director financiero de VW, Arno Antlitz, esta caída se debe a cargas por un total de 7.500 millones de euros. En concreto, Antlitz mencionó el aumento de los aranceles, el ajuste de la estrategia de los productos de Porsche y las amortizaciones del fondo de comercio de Porsche.

Solo los ajustes y amortizaciones de Porsche supusieron un gasto de 4.700 millones de euros para el grupo. Sin estos «efectos extraordinarios», el margen de beneficio habría sido del 5,4 %. El trasfondo es el cambio de rumbo de la marca de coches deportivos, que quiere seguir apostando por los motores de combustión. Porsche ya había anunciado la semana pasada unas pérdidas trimestrales de casi mil millones de euros. El resultado después de impuestos se desplomó un 96 % en los primeros nueve meses.

El director financiero del consorcio subrayó, sin embargo, que esta caída en números rojos se debe a una situación excepcional. «En el contexto económico actual, se trata de valores bastante aceptables», dijo Anlitz. El grupo logró un ligero aumento en las ventas y la facturación: en los primeros nueve meses, la facturación aumentó un 0,6 % hasta alcanzar los 239.000 millones de euros, mientras que las entregas lo hicieron un 1,2 % hasta alcanzar los 6,6 millones de vehículos.

Porsche ya había anunciado la semana pasada unas pérdidas importantes en el tercer trimestre. La filial de vehículos de lujo de VW está sufriendo unos costes millonarios por el reciente cambio de estrategia para prolongar la vida útil de los motores de combustión, lo que ha afectado inevitablemente a la empresa matriz. Por el contrario, la marca principal Volkswagen, que llevaba mucho tiempo en declive, sigue mejorando.

El rendimiento operativo sobre las ventas aumentó ligeramente hasta el 2,3 % en los nueve primeros meses. Gracias al programa de ahorro, que prevé la supresión de decenas de miles de puestos de trabajo en la marca principal, la situación volvió a mejorar ligeramente. Tras largas negociaciones, la empresa y el sindicato acordaron a finales de 2024 un programa de reestructuración para la marca principal VW. Para 2030 se prevé la supresión de más de 35.000 puestos de trabajo, casi una cuarta parte de los 130.000 empleos que hay en Alemania.

Sin embargo, en Norteamérica se produjo un retroceso de las ventas, al igual que en China, hasta hace poco principal mercado del consorcio, que sufre cada vez más en ese país la presión de las marcas de automóviles locales. Por el contrario, el negocio en Europa volvió a mejorar. Las ventas de coches eléctricos aumentaron en un tercio en todo el grupo, también por el hundimiento en el viejo continente de Tesla, su competidora estadounidense. Los autos eléctricos representaron más de una décima parte de todos los vehículos vendidos.