Trabajos de rehabilitación en viviendas. I. Aizpuru

Las viviendas consumen el 20% de la energía y la mitad depende del gas para climatizarlas

Las eléctricas exigen incentivos fiscales para la electrificación de los hogares y destacan las bombas de calor como el dispositivo un 80% más eficiente que las calderas de gas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:12

El parque de viviendas supone el 18% del consumo energético total en España y el 8% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, ... sobre todo debido a la climatización -aires acondicionados en verano y calefacciones en invierno-. En datos, la climatización supone el 90% del consumo energético de las viviendas, además del funcionamiento de los electrodomésticos, pero el problema es que ese proceso de regular la temperatura de la vivienda se hace en un 50% a través de combustibles fósiles y solo un 11% a través de electricidad.

