Dos mujeres observan el escaparate de una inmobiliaria. Estas han canalizado en vivienda usada ocho de cada diez ventas. Maika Salguero

Recaudación récord de las Haciendas vascas por la compraventa de viviendas

Las diputaciones ingresan 117 millones por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, un nuevo techo histórico

Lucas Irigoyen

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:19

La compraventa de vivienda sigue desbocada en Euskadi y en el primer semestre de 2025 alcanzó cifras que no se veían desde hace 18 años, ... en plena burbuja inmobiliaria. El fenómeno se tradujo en 13.136 casas adquiridas, la mayor parte de ellas, además, de segunda mano.

