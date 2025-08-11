Recaudación récord de las Haciendas vascas por la compraventa de viviendas

La compraventa de vivienda sigue desbocada en Euskadi y en el primer semestre de 2025 alcanzó cifras que no se veían desde hace 18 años, ... en plena burbuja inmobiliaria. El fenómeno se tradujo en 13.136 casas adquiridas, la mayor parte de ellas, además, de segunda mano.

Se trata de una situación que también ha beneficiado a las diputaciones, que recaudan en el caso de los inmuebles usados el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este tributo, que en Euskadi fija el pago del 4% del valor de la vivienda -2,5% en el caso de la VPO- ha alcanzado hasta junio un nuevo techo histórico con 117,3 millones de euros, un 35% más que los 86,6 millones del pasado año. El volumen de lo ingresado por las haciendas forales evidencia que las operaciones de compraventa que se han firmado en Euskadi en este primer semestre ascienden a un valor total de casi 3.000 millones.

La falta de oferta de vivienda nueva, que evidencia una brecha para que el sector cubra la demanda, además de subir los precios centra las operaciones del mercado en las casas de segunda mano. Así, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 80% de esas 13.136 operaciones registradas hasta junio han sido sobre vivienda usada. Estos son los inmuebles sobre los que se aplica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ya que la obra nueva se rige por el IVA.

El peso de la vivienda protegida -que tiene ese tipo reducido en el impuesto- sigue siendo muy residual. Así, hasta junio, solamente un 10% de las adquisiciones eran sobre casas con esta catalogación. Un total de 1.306 frente a 11.830 de régimen libre.

El comportamiento de la recaudación reproduce también la actividad de la financiación bancaria. Así, las dos entidades con mayor cuota de mercado en las hipotecas han experimentado fuertes crecimientos en la generación de crédito. Por parte de Kutxabank, las formalizaciones crecieron hasta junio un 42% con un saldo nuevo de 2.280 millones. En el caso de la cooperativa de crédito Laboral Kutxa, los nuevos préstamos vivienda se elevaron un 49%. Muchas de estas operaciones de adquisición y la póliza para financiarlas están sujetas también al pago de otro impuesto, el que grava los Actos Jurídicos Documentados. Una figura que también ha inyectado más dinero en las arcas públicas. Así, hasta junio, las diputaciones han ingresado 20,2 millones por este concepto, un 5,6% más que en el primer semestre del año pasado.

Reforma fiscal

La vivienda es, precisamente, uno de los ámbitos donde más cambios plantea la reforma fiscal recientemente aprobada por las diputaciones. La nueva normativa, mantiene la deducción por la compra de la vivienda habitual, con la excepción para las adquisiciones futuras que hagan los contribuyentes con una renta superior a 85.000 euros. Además, se elevarán los gastos deducibles al propietario de una vivienda alquilada y también se hará con la deducción en IRPF a cuenta de la renta de menores de 36 años y otros colectivos a proteger. En total, los cálculos de las diputaciones plantean dejar de percibir por estas medidas un total de 37,2 millones cada año.