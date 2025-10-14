Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda

Prevé construir 1.300 viviendas ubicadas en Madrid, Sevilla, Córdoba, Denia, Huesca, Zaragoza, Segovia y Burgos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 13:19

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: Â«Solo juntos tiene sentidoÂ»
  2. 2 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  3. 3 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  4. 4

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  5. 5 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  8. 8

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  9. 9 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda

El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda