El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anuncia la puesta en marcha del seguro de impago de renta para jóvenes y nuevas ayudas para la compra de casas en las zonas rurales
Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la puesta en marcha de una nueva ayuda para el alquiler con derecho a compra que ... estará dotada con 30.000 euros y destinada a los más jóvenes. Durante su intervención en una reunión del grupo parlamentario socialista, también avanzó otra ayuda de 10.800 euros para la compra de viviendas en las zonas rurales.
«Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola», avanzó el jefe del Ejecutivo.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
