Gipuzkoa se anota un descenso del 6,6% en la firma de hipotecas pero registra su segundo mejor septiembre desde 2010

Gipuzkoa cerró septiembre con un descenso en la firma de hipotecas que le convierte en el único territorio vasco con números a la baja en ... la comparativa interanual. Las operaciones pasaron de 725 en septiembre de 2024 a 677 este año, una variación que refleja una caída del 6,6%. El retroceso coincide con un precio de la vivienda que alcanza los 3.752 euros por metro cuadrado, tras un aumento del 7,3% en el tercer trimestre, niveles que no se observaban desde 2007 y 2008.

El comportamiento del territorio no presenta un escenario alarmante si atendemos a otros dos datos. Y es que Gipuzkoa registra el segundo mejor septiembre desde 2010, y muestra un fuerte impulso respecto a agosto, mes sobre el que la firma de hipotecas avanzó un 47,4%.

Los datos contrastan con los de los territorios vecinos. Araba registra un crecimiento del 30,9% en los préstamos sobre vivienda y Bizkaia experimenta un incremento del 18,9%. La combinación de estos resultados lleva a Euskadi a cerrar septiembre con un aumento del 13% frente al mismo mes del año pasado.

La Rioja y Murcia

Todos las comunidades presentan números en verde en la comparativa interanual, especialmente La Rioja (+33,9%), Murcia (+30,5%), Cantabria (+27,3%), Aragón (+24%) y Navarra (+23%). Los menores incrementos interanuales se dieron en Canarias (+0,2%), Castilla y León (+1,7%) y Andalucía (+6,3%).

Así, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el conjunto del Estado se disparó un 12,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 46.120 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010 y la más elevada en cualquier mes desde octubre del año pasado, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).