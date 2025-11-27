Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los guipuzcoanos han firmado 48 hipotecas menos que en septiembre del año pasado. Morquecho

Gipuzkoa se anota un descenso del 6,6% en la firma de hipotecas pero registra su segundo mejor septiembre desde 2010

A pesar de ser el único territorio vasco que presenta un descenso en el noveno mes del año en la comparativa interanual, se apunta un importante crecimiento del 47,4% respecto a agosto

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:55

Gipuzkoa cerró septiembre con un descenso en la firma de hipotecas que le convierte en el único territorio vasco con números a la baja en ... la comparativa interanual. Las operaciones pasaron de 725 en septiembre de 2024 a 677 este año, una variación que refleja una caída del 6,6%. El retroceso coincide con un precio de la vivienda que alcanza los 3.752 euros por metro cuadrado, tras un aumento del 7,3% en el tercer trimestre, niveles que no se observaban desde 2007 y 2008.

