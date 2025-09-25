Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La Eurocámara pide abaratar las hipotecas a los jóvenes que compren su primera vivienda

La Comisión de Vivienda plantea incentivos, como la exención de impuestos, para adelantar la edad de emancipación de los jóvenes europeos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:36

El acceso a la vivienda y la tardía emancipación de los jóvenes es una de las mayores preocupaciones de las instituciones europeas. Prueba de ello ... es que en su segundo mandato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha incluido en su gabinete a un comisario de Vivienda, el danés Dan Jorgensen. Además, este jueves el Parlamento Europeo ha pedido medidas concretas como abaratar las hipotecas para los jóvenes y una exención de impuestos en la compra de la primera vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  8. 8 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  9. 9

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  10. 10

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Eurocámara pide abaratar las hipotecas a los jóvenes que compren su primera vivienda

La Eurocámara pide abaratar las hipotecas a los jóvenes que compren su primera vivienda