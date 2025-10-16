La compra de viviendas por parte de extranjeros crece un 2,4% en Euskadi

El afán inversor de los extranjeros en el parque inmobiliario vasco y en concreto en las viviendas no deja de crecer y en el primer ... semestre de este año las compraventas de casas por parte de ciudadanos de otros países se han incrementado un 2,4%, hasta alcanzar las 900 transacciones, según datos del Colegio General del Notariado dados a concer este jueves.

Estas 900 viviendas son 21 más que las compraventas realizadas en el mismo periodo del año pasado, cuando los extranjeros adquirieron 879 viviendas en el País Vasco. Es la cifra más alta desde que el Colegio del Notariado ofrece datos, es decir, desde 2016, cuando las transacions se limtaban a 400 en Euskadi.

Con todo, se ha moderado de forma considerable, ya que en el primer semestre del año pasado el incremento respecto al ejercicio anterior fue ni más ni menos que del 24,7%, aunque luego se moderó hasta el 14,1% en el segundo trimestre.

El aumento de Euskadi está por debajo de la media estatal, donde las transacciones se han incrementado en este primer semestre un 2%, hasta alcanzar las 71.155 operaciones, lo que representa el 19,3% del total de las compraventas.

Entre los mayores incrementos destacan los de Asturias (30,8%) y Castilla y León (25,9%), sguidas por Galicia (14,3%), Castilla-La Mancha (11,7%), Extremadura (10,6%), Aragón (10,4%) y La Rioja (9,9%).

En lo que respecta a los precios, las compraventas realizadas en el País Vasco por extranjeros se encarecieron un 3,4%, al abonar de media 2.556 euros por metro cuadrado frente a los 2.472 euros de un año antes.

Es un incremento que está por debajo de la media estatal, donde el coste de las viviendas adquiridas han subido un 7,6% en este primer semestre, hasta los 2.417 euros por metro cuadrado. El precio total abonado en Euskadi es el quinto más alto, solo precedido por el de las Islas Baleares (4.896 euros), Madrid (3.787 euros), Canarias (2.890 euros) y Cataluña (2.792 euros).