Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reabierta la N-I en Villabona después de tres horas de colapso tras hacer un camión la tijera
Dos personas miran anuncios de vivienda en una inmobiliaria durante la crisis sanitaria R.C.

Más de 300.000 inquilinos se enfrentan al subidón de sus alquileres firmados durante la pandemia

Los precios se han disparado de media un 40% y miles de familias temen la revisión de su contrato tras los cinco años que rige la ley

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:16

Comenta

El precio medio de los alquileres en 2020 era de 856 euros al mes por un piso de 80 m2. La pandemia obligó a muchos ... caseros a revisar sus rentas a la baja, pero cinco años más tarde ese escenario es inimaginable. Las familias pagan hoy por ese mismo apartamento, de media, 1.144 euros mensuales, un 37% más. La inflación general acumulada en este lustro ha sido del 20%, según el INE, por lo que los alquileres prácticamente doblan la subida del IPC. Y hay comunidades mucho más perjudicadas que otras: en Madrid, Cataluña y Baleares se superan ya los 1.500 euros de media mensual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  2. 2 Reabierta la N-I en Villabona después de tres horas de colapso tras hacer un camión la tijera
  3. 3

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  10. 10 Así quedan los vuelos desde Donostia este invierno semana a semana tras perder la primera conexión del día con Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de 300.000 inquilinos se enfrentan al subidón de sus alquileres firmados durante la pandemia

Más de 300.000 inquilinos se enfrentan al subidón de sus alquileres firmados durante la pandemia