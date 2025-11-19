Vicente Lafuente, elegido nuevo vicepresidente de la CEOE

Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ha sido nombrado este miércoles nuevo vicepresidente de la CEOE, tras recibir el ... respaldo de la Junta Directiva a propuesta del propio presidente de la patronal española, Antonio Garamendi.

La designación, anunciada por Garamendi en su visita de este martes a Valencia, se formaliza así menos de 24 horas después y consolida la influencia de la Comunidad Valenciana en los órganos de gobierno nacionales.

Además de Lafuente, la CEOE incorpora a su Junta Directiva a Eva Blasco (CEV Valencia), César Quintanilla (CEV Alicante), Luis Martí (CEV Castellón), Salvador Navarro, Amaya Fernández (Quimacova), Fede Fuster (Hosbec), José Antonio Pastor (AEFJ), José María Martínez (Simetria) e Inmaculada García, secretaria general de la CEV. La organización valenciana mantiene también los treint representantes que ya tenía en la Asamblea General, una cifra que la sitúa como uno de los territorios con mayor peso institucional en Madrid.

El nuevo cargo de Lafuente llega justo después de la jornada mantenida con Garamendi este martes en la sede de la CEV, en la primera visita del presidente de la CEOE desde el relevo de Salvador Navarro —quien seguirá en la patronal española como encargado de relaciones con las Cortes Generales—.

Un encuentro ante la nueva Junta Directiva valenciana en el que Garamendi reclamó a la clase política «huir de las banderizas» y trabajar por la estabilidad para acelerar la recuperación tras la dana, mensaje compartido por Lafuente. Además, el presidente de la CEV también trasladó al dirigente nacional las prioridades valencianas, desde la falta de mano de obra y el absentismo hasta la reforma de la financiación autonómica. Por su parte, Garamendi anunció que propondría a Lafuente como vicepresidente de la CEOE, formalización que llega este miércoles y refuerza la interlocución de estas demandas en Madrid.