La venta de coches en Gipuzkoa crece un 6% en agosto

La venta de coches en Gipuzkoa durante el mes de agosto ha crecido un 6% con respecto al mismo mes del año pasado, con 33 ... operaciones más. Los vehículos que mayor auge han experimentado, aupados por las ayudas del Gobierno Vasco y central, son los vehículos de no combustión (híbridos, eléctricos...), que se han anotado un crecimiento de ventas del 37%, según los datos facilitados este lunes por Faconauto (fabricantes), Anfac (concesionarios) y Ganvam (distribuidores).

Este crecimiento, aunque más moderado que la subida del 45% de julio, continúa la tendencia alcista empezada en mayo. Este cuarto incremento consecutivo demuestra que el mercado de la automoción de Gipuzkoa ha conseguido superar los síntomas de estancamiento con los que contaba, gracias en gran parte a los turismos 'verdes', que con 434 unidades matriculadas en el último mes conforman el 81% de todas las operaciones efectuadas. Los vehículos de combustión tradicional (diésel y gasolina) han percibido descensos del 58% y 43% con respecto al mismo mes del año pasado, respectivamente.

Si ponemos el foco en el acumulado del año, en Gipuzkoa se han vendido un total de 5.649 turismos, un 17% más que en los ochos primeros meses de 2024. La presencia de los vehículos alternativos en las nuevas operaciones llevadas a cabo hasta agosto es reseñable. Casi ocho de cada diez nuevos coches (76,7%) que salieron de los concesionarios del territorio han sido híbridos, eléctricos o híbridos no enchufables. Un porcentaje que en cifras asciende a 4.335, frente a los 1.106 de vehículos de gasolina o los 208 de diésel.

Hay que recordar que las ayudas del Gobierno Vasco, que tienen el objetivo de cambiar coches viejos por otros de menos emisiones, entraron en vigor el 1 de abril con incentivos de hasta 3.500 euros, siempre que los vehículos no superen ciertos niveles de emisión (125 gramos de CO2 por kilómetro en turismos y 150 gramos en furgonetas). En la actualidad el Ente Vasco de la Energía (EVE) ha recibido 441 solicitudes en Gipuzkoa, de las que 275 corresponden a turismos de gasolina.

Por su parte, los incentivos del Gobierno central, denominado Plan Moves III, ofrece ayudas de hasta 7.000 euros para la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, siempre que se entregue un coche antiguo para achatarramiento, entre otras exigencias. Estas ayudas las gestiona el Ente Vasco de Energía (EVE) del Gobierno Vasco y son retroactivas desde el 1 de enero. Con todo, cabe recordar que los consumidores deben optar por una de ellas, ya que son incompatibles.

Aunque los datos guipuzcoanos sean positivos, el territorio ha dejado de ser el que mayores subidas experimenta de todo Euskadi. Esta vez la provincia que mayor incremento interanual ha registrado es Bizkaia (+16%), seguida de cerca por Álava (+13%).