El 81% de los coches vendidos en Gipuzkoa el mes pasado son híbridos o eléctricos. Marta Moras

La venta de coches en Gipuzkoa crece un 6% en agosto

Las ayudas del Gobierno central y autonómico hace que se disparen en un 37% las operaciones con vehículos de menos emisiones en el territorio

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:09

La venta de coches en Gipuzkoa durante el mes de agosto ha crecido un 6% con respecto al mismo mes del año pasado, con 33 ... operaciones más. Los vehículos que mayor auge han experimentado, aupados por las ayudas del Gobierno Vasco y central, son los vehículos de no combustión (híbridos, eléctricos...), que se han anotado un crecimiento de ventas del 37%, según los datos facilitados este lunes por Faconauto (fabricantes), Anfac (concesionarios) y Ganvam (distribuidores).

