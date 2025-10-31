Unicaja gana 503 millones hasta septiembre y ya cumple su objetivo para todo 2025 Su beneficio sube un 11,5% en comparación con las mismas fechas del año pasado

Unicaja ya cumple a septiembre de 2025 con el objetivo para todo el ejercicio marcado en el plan estratégico que aprobó el pasado mes de febrero. El grupo bancario con sede en Málaga ganó 503 millones de euros en los nueve primeros meses del año. De acuerdo con sus planes, la marca a batir para el conjunto del ejercicio se situaba en los 500 millones de euros. En comparación con el mismo periodo del año 2024, el beneficio de Unicaja sube un 11,5%.

Según informa la entidad, sus resultados se sustentan en un margen de intereses que califica de «robusto» y que suma 1.117 millones de euros. Esta cifra es un 3,5% inferior a la de un año antes. Pero detrás de ella hay una caída del 14,2% interanual en los ingresos por intereses (lo que cobra a la clientela por los préstamos), hasta los 1.766 millones de euros, mientras que los gastos por intereses (lo que paga a sus clientes en remuneración de sus ahorros) se reducen mucho más, el doble, un 28%, hasta los 649 millones de euros. Una cosa y la otra es consecuencia de las rebajas de los tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo.

392 millones de euros en ingresos por comisiones en los nueve primeros meses del año, lo que supone un ascenso del 2,8% respecto al mismo periodo de 2024

Además, la evolución del beneficio también se apoya en la marcha de los ingresos por comisiones, que suben un 2,8% interanual, hasta los 392 millones de euros. Junto con otros conceptos que también muestran comportamientos positivos, como los ingresos por dividendos o por participaciones en otras empresas, resulta en un margen bruto de 1.573 millones de euros, lo que supone un ascenso del 3,5%.

Los gastos de administración, entre los que los más importantes son los de personal, crecen un 5,2% interanual, hasta los 642 millones de euros. Además de este concepto, del margen bruto también se restan las amortizaciones. De ahí resulta un margen de explotación de 862 millones de euros, que sube un 2,2% con respecto al registrado entre enero y septiembre de 2024.

Las provisiones efectuadas hasta el momento este año también bajan desde los 97 hasta los 69 millones de euros, así como las pérdidas por deterioro de activos financieros, que lo hacen desde los 87 hasta los 92 millones de euros. Por lo que, detraídas estas cifras de la rúbrica anterior, el margen de explotación se sitúa en los 701 millones, un 6,2% por encima de un año antes. Así que tras abonar los impuestos se obtiene el citado resultado de 503 millones de euros, que es un 11,5% superior al de un año antes.

Detrás de estas cifras hay otras métricas: por ejemplo, el ratio de eficiencia (cuánto cuesta lograr cada euro de beneficio, por lo que cuanto más bajo, mejor es el indicador) se mantiene en el 45,2%. Y el ratio de rentabilidad ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible) mejora cuatro puntos porcentuales respecto a los niveles de hace un año, para colocarse en el 12,3%.

Recursos gestionados de clientes

En lo que respecta al balance, los recursos administrados, incluidos los mayoristas, suben un 3,5% interanual, hasta los 104.030 millones de euros. La entidad destaca el peso sustancial, la estabilidad y la granularidad que tienen aquí los recursos de particulares. De hecho, los correspondientes a clientes minoristas representan 93.976 millones en total (un 2,9% más que un año atrás) de los que los fuera de balance rozan los 25.000 millones de euros. Estos últimos registran un ascenso interanual del 12,6%, sobre todo por el repunte registrado por el patrimonio gestionado en fondos de inversión, que sube un 23,8% interanual, hasta rebasar los 16.000 millones de euros a septiembre (lo que implica suscripciones netas por valor de 2.339 millones, más del doble que las registradas a septiembre del año pasado). Sólo en el tercer trimestre de este 2025, el valor de lo invertido en estos últimos productos ha aumentado un 5,1%.

23,8% crece el patrimonio en fondos en los últimos doce meses. Con ello, supera los 16.000 millones de euros

Los fondos de pensiones, otro de los productos fuera de balance, sin embargo, pese a crecer un 0,8% en el trimestre, arrastran una bajada de un 1% en el último año, hasta los 3.693 millones de euros.

En cuanto a los productos más tradicionales de ahorro -y que sí forman parte del balance de la entidad-, los depósitos a la vista crecen un 2,7% interanual, hasta rozar los 53.000 millones de euros, pero los depósitos a plazo bajan un 19,3%, hasta caer por debajo de los 9.500 millones, fenómeno coherente con la bajada de los tipos de interés que arrastra a una menor retribución de este tipo de imposiciones.

Crédito a las administraciones, a empresas y particulares

Una cara del balance son los recursos ajenos gestionados. La otra, los créditos concedidos. La inversión crediticia de calidad alcanza los 47.047 millones de euros, lo que supone un ascenso del 1,5% en comparación con los niveles del pasado diciembre, del 0,2% respecto a la cifra de septiembre de 2024, pero una caída trimestral del 2,3%.

El aumento con respecto a los niveles de hace un año se sustenta en el crédito concedido a las administraciones públicas, que sube un 9,3% interanual, hasta los 4.974 millones de euros; pero los préstamos a empresas bajan un 2,4% interanual, hasta los 9.790 millones; y los concedidos a particulares, un 0,3%, hasta los 32.282 millones.

Ese 1,5% que aumenta la inversión crediticia respecto a los niveles de inicios de año y que la entidad resalta especialmente en su comunicado a los mercados, descansa en el crédito a las administraciones públicas, que aumenta un 11,4%; también en los préstamos a empresas, que suben un 2%, sobre todo al sector promotor e inmobiliario y a grandes empresas; mientras que el crédito a particulares se mantiene plano, si bien con aumento en préstamos al consumo. Precisamente, el plan estratégico de la entidad aprobado en febrero ponía el acento en su objetivo de mejorar los negocios de empresas y préstamos al consumo, porque son dos rúbricas más rentables, a las que se aplica más margen sobre los tipos oficiales del dinero.

2,2% tasa de morosidad se mantiene en los mismos niveles del trimestre anterior y baja respecto al 2,8% de un año atrás

La tasa de morosidad se mantiene en el 2,2%, el mismo nivel que el trimestre anterior y por debajo del 2,8% de un año atrás. Más datos de calidad del balace: el ratio de cobertura de la morosidad sube hasta el 74%, mientras que el de los adjudicados inmobiliarios asciende hasta el 77,6%. Y en gran medida estas cifras obedecen a que el volumen de activos improductivos (o de cobro dudoso) disminuyen, al igual que el stock de los activos adjudicados. La cobertura mide en qué grado están cubiertas las posibles pérdidas con recursos apartados a ese fin.

Más beneficios y menos dudosos hacen posible una mejora de los ratios de capital. El de referencia, el CET1 'fully loaded' (capital sobre activos ponderados por riesgo y que incluye todos los requerimientos regulatorios), se sitúa en el 16,1% en septiembre, frente al 15,4% de un año atrás. De acuerdo con los cálculos del grupo financiero, cuenta con un exceso de capital de 2.343 millones de euros.

Y otra métrica: la liquidez. Ésta se mide por el grado en que los créditos pueden financiarse con depósitos. Pues bien, a la vista de las cifras conocidas de préstamos y recursos de la clientela en el balance del banco, este indicador, el 'loan to deposit' se situó en el 69,8%, cifra idéntica a la de las mismas fechas del año pasado.

