Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasajeros con maletas en el aeropuerto Madrid-Barajas este verano. EP

El turismo internacional toca máximos: España recibe 64 millones de pasajeros de avión hasta julio

Los datos de Turespaña revelan que solo en el séptimo mes del año los viajeros por vía aérea ascendieron a 11,7 millones de personas, un 4% más que en 2024

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 14:19

El verano pasado España registró récord histórico de llegada de turistas internacionales, pero el sector sigue sin tocar techo pese a la dificultad de ... seguir creciendo por los niveles que ya se están dando. Los últimos datos oficiales son los que publicó este martes Turespaña, que revelan que nuestro país recibió en el mes de julio 11,7 millones de turistas por vía aérea, un 4,3% más que en el mismo mes del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  4. 4 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  5. 5 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  6. 6

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  7. 7

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  8. 8 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  9. 9

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de 87 años en la ría de Zumaia
  10. 10

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El turismo internacional toca máximos: España recibe 64 millones de pasajeros de avión hasta julio

El turismo internacional toca máximos: España recibe 64 millones de pasajeros de avión hasta julio