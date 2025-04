Guía para saber qué ayuda te compensa más para comprar un coche

El Diario Vasco Miércoles, 2 de abril 2025, 06:32 Comenta Compartir

El plan Renove se puso en marcha ayer y hoy es el turno del plan Moves. Ambas estrategias para revitalizar el mercado de la automoción pretenden impulsar las ventas de un sector alicaído tras la competencia china y las incertidumbres que tienen los clientes a la hora de decantarse por un vehículo u otro.

En este contexto llegan estos dos nuevos planes, con sus características, requisitos y ventajas para el alivio del bolsillo de los conductores. ¿Qué coche me interesa comprar? ¿Qué plan de los dos me beneficia más? Partiendo de una premisa básica, si tiene intención de comprarse un vehículo eléctrico, la mejor opción es el Moves debido a la mayor cuantía de la subvención (7.000 euros achatarrando o 4.500 euros sin achatarrar frente a los 3.500 euros del Renove). Con todo, hay muchas casuísticas que dependen de si tienen un vehículo que van a achatarrar o no, o van a venderlo o no, o quieren comprase uno de combustión o uno eléctrico, cuyos precios de partida son todavía elevados... A continuación, repasamos las claves de ambos planes.

1 Plan Renove

El programa otorgará ayudas de hasta 3.500 euros para sustituir el vehículo actual por uno nuevo con emisiones inferiores a 125 g/km para turismos y 150 g/km para furgonetas, siendo obligatorio achatarrar el vehículo viejo. Se estima que la reducción media de emisiones de CO2 por sustitución de coche (turismo) será superior al 30%.

Este nuevo programa de ayudas contará con una dotación inicial (ampliable) de 5 millones de euros de fondos propios destinados a subvencionar vehículos adquiridos a partir del 1 de abril de 2025.

Plan Renove Cuantía máxima: 3.500 euros por vehículo, con un límite del 20% del coste del vehículo.

Requisitos: Achatarrar un vehículo de más de 20 años de antigüedad o que emita más de 175 gramos de CO2.

Vehículos aptos: Vehículos de todo tipo de combustibles y que emitan menos de 125 g de CO2 (turismos) o 150 g (furgonetas).

Podrán acceder a esta subvención los vehículos turismo o furgonetas de estas características: eléctricos puros e híbridos enchufables, de autonomía extendida, GLP (gases licuados del petróleo), gas natural, gasolina o gasóleo, con emisiones de CO2 inferiores a 125 g/km para los coches, y de 150 g/km para las furgonetas que se adquieran a partir del 1 de abril de 2025.

En todo caso, será obligatorio el achatarramiento del vehículo antiguo para hacer efectiva la sustitución y optar a la ayuda de hasta 3.500 euros por vehículo. El precio máximo del nuevo vehículo, con carácter general, no podrá ser superior a los 40.000 euros para los turismos y 75.000 euros para los turismos de hidrógeno.

2 Plan Moves

La nueva edición del plan Moves está dotada con 400 millones de euros y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2025. Para ello se introduce el carácter retroactivo de las solicitudes de ayudas desde el 1 de enero de 2025.

Plan Moves Límite de ayuda: 7.000 euros por vehículo.

Requisitos: El coche que se adquiera no debe superar un coste de 45.000 euros antes de IVA y debe ser nuevo o seminuevo (menos de 1 año de antigüedad).

Vehículos aptos: Vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables o de pila de combustible.

Las ayudas para la compra de vehículos se clasifican de la siguiente manera:

Turismos (M1)

Hasta 7.000€ si se achatarra un coche antiguo.

Hasta 4.500€ si no se entrega un vehículo para achatarrar.

Modelos subvencionables: Vehículos eléctricos (BEV), híbridos enchufables (PHEV) y de pila de combustible (hidrógeno).

Precio máximo del vehículo: Hasta 45.000€ sin IVA (o 53.000€ para vehículos de 8 plazas).

Furgonetas y comerciales ligeros (N1)

Hasta 9.000€ si se achatarra un vehículo antiguo.

Hasta 7.000€ sin achatarrar.

Precio máximo: 53.000€ sin IVA.

Vehículos de hidrógeno y eléctricos de autonomía extendida

Ayudas también aplicables a estos tipos de vehículos si cumplen los requisitos.

Motos eléctricas

Hasta 1.300€ de ayuda.

Precio máximo: 12.000€ sin IVA.

Además, habrá ayudas para la instalación de puntos de recarga., que serán de la siguiente manera:

Subvención entre el 20% y el 80% del coste, dependiendo del tipo de solicitante y ubicación:

Particulares y autónomos: hasta el 70% (y hasta el 80% en municipios de menos de 5.000 habitantes).

Empresas: entre el 30% y el 60%, según el tamaño.