Cómo blindar tu dinero frente a las estafas digitales

Nadie piensa que va a ser víctima de una estafa. Hasta que lo acaba siendo. La suplantación de identidad, fraude por empresa postal, estafas con ... wallets (billetera) digitales... Los mecanismos de los ciberlincuentes son cada vez más sofisticados, por lo que hay que estar alerta para proteger nuestros ahorros. A continuación, repasamos algunos consejos básicos para reforzar tu seguridad.

1 ¿Por qué los estafadores intentan contactar conmigo?

Porque en la era digital tu información vale casi tanto como tu dinero. Los delincuentes ya no necesitan forzar una caja fuerte: les basta con engañarte para que les entregues, sin darte cuenta, las llaves de tu cuenta bancaria. A través de correos, llamadas o mensajes que parecen legítimos, intentan obtener datos como tu número de tarjeta, contraseñas o códigos de verificación. Con ellos pueden vaciar una cuenta en minutos o vender la información en redes criminales. Su objetivo es simple: aprovechar cualquier descuido para convertir tu confianza en beneficio propio.

La cifra 1.160 estafas digitales al día se denunciaron en España en 2024, según el Ministerio de Interior.

2 ¿Qué señales indican que un mensaje o llamada puede ser fraudulenta?

Hay patrones claros. Muchas veces el estafador se disfraza de tu banco, una empresa de paquetería o una administración pública, pero siempre con un toque de urgencia: «Su cuenta será bloqueada si no actúa ahora». Los textos suelen tener faltas de ortografía, un tono extraño o frases mal traducidas. Si es un enlace, puede que la dirección web tenga cambios mínimos que, a simple vista, pasan desapercibidos (por ejemplo, sustituir una letra por un número). Y si es una llamada, la voz al otro lado puede sonar apresurada, como si no quisiera darte tiempo para pensar. La prisa y la presión son parte del engaño.

Prevención Un banco no te pedirá datos confidenciales por canales inseguros;la comunicación será trazable y segura

3 ¿Cómo actúa realmente un banco en sus comunicaciones oficiales?

Un banco legítimo jamás te pedirá datos confidenciales por canales inseguros. No te pedirá el PIN de tu tarjeta, contraseñas de acceso ni códigos de verificación enviados por SMS. Tampoco te pedirá instalar aplicaciones externas o compartir tu pantalla para 'ayudarte'. La comunicación oficial siempre será clara, trazable y segura: por la app oficial, por su web verificada o por llamadas que puedes comprobar. Si una supuesta entidad financiera te pide algo fuera de estos cauces, la probabilidad de fraude es altísima.

4 ¿Qué debo hacer si recibo un mensaje sospechoso?

Ante la duda, pausa. No hagas clic en enlaces, no descargues documentos y no contestes. Un paso prudente es hacer una captura de pantalla y remitirla al servicio de atención de tu banco, para que puedan confirmar si se trata de un fraude y alertar a otros clientes. Borra el mensaje después, para evitar abrirlo por error más tarde. Recuerda que la rapidez es aliada del estafador, pero la calma y la verificación son tus mejores defensas.

Consejos Prevención, autenticar en dos pasos, contraseñas largas, sistema operativo actualizado y vigilar los movimientos bancarios

5 ¿Cómo puedo reforzar mi seguridad día a día?

La prevención es la mejor inversión. Activa la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas, no solo en la bancaria. Crea contraseñas largas y únicas: no repitas la misma en varios servicios, porque si uno se ve comprometido, todos lo estarán. Mantén siempre actualizados tu sistema operativo y tus aplicaciones, ya que muchas actualizaciones corrigen fallos de seguridad que los estafadores explotan. Y, aunque parezca obvio, revisa con frecuencia tus movimientos bancarios: detectar un cargo extraño a tiempo puede evitar una pérdida mayor.

6 ¿Y si ya he dado mis datos o creo que he sido víctima de una estafa?

La reacción rápida puede marcar la diferencia. Lo primero es bloquear tus tarjetas o cuentas desde la app del banco o llamando al teléfono de emergencias de tu entidad. Cambia inmediatamente las contraseñas de acceso a tu banca online y a cualquier servicio vinculado. Denuncia el fraude a la policía o Guardia Civil, aportando todos los detalles y pruebas que tengas (mensajes, capturas, números de teléfono). Y contacta de nuevo con tu banco para que inicien el proceso de bloqueo y, si es posible, de recuperación del dinero. Incluso si crees que la cantidad es pequeña, denunciar ayuda a prevenir que el fraude se repita con otros.