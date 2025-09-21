Bizum para adolescentes, ¿sí o no?

Enviar dinero por Bizum no es solo cosa de adultos. Con 29,5 millones de usuarios activos y más de 4.000 millones de transacciones ... realizadas, Bizum se ha convertido en la solución favorita de muchos para saldar sus deudas del día a día y, poco a poco, también en la de algunos niños. Lógicamente, siempre con el permiso de sus padres. A continuación, repasamos las claves para que puedas decidir si merece la pena que tus hijos empiecen a manejarse con esta herramienta desde edades tempranas.

1 ¿Qué es Bizum para menores?

Bizum ya no es solo cosa de adultos: los adolescentes también pueden usarlo para enviar y recibir dinero. A partir de los 12 o 14 años, según el banco, los menores pueden tener acceso a esta herramienta, siempre con la autorización de sus padres. Se trata de una versión adaptada, con límites de uso y supervisión familiar, que busca dar autonomía a los jóvenes y, al mismo tiempo, reforzar su educación financiera.

2 ¿Qué bancos lo ofrecen?

Cada vez más entidades ofrecen cuentas con Bizum para menores. ING, BBVA, Bankinter, Imagin, Kutxabank, Cajasur, Cajamar o Globalcaja ya permiten a los adolescentes manejar dinero a través de Bizum. En la práctica, los padres son los que abren la cuenta a nombre del menor, pero después los jóvenes pueden usarla de manera sencilla desde su propio móvil.

3 ¿Qué límites hay?

El uso de Bizum por parte de los menores está condicionado a límites más bajos que los de los adultos. ING y BBVA permiten transferencias de hasta 50 euros por operación, mientras que Bankinter eleva el máximo a 200 euros. En cualquier caso, los padres pueden fijar topes diarios, semanales o mensuales para tener un mayor control sobre el dinero que mueven sus hijos.

4 ¿Cómo funciona el control parental?

El sistema de Bizum para adolescentes incluye siempre la supervisión de los adultos. Los padres pueden consultar los movimientos de la cuenta, recibir notificaciones cada vez que su hijo hace un envío e incluso desactivar el servicio si lo consideran necesario. Además, son ellos quienes deben dar permiso para que los menores puedan usar Bizum, garantizando así un control constante.

5 ¿Cuáles son las ventajas para las familias?

Bizum facilita el día a día en casa y en situaciones de emergencia. Los padres pueden enviar la paga semanal o mensual directamente al móvil de sus hijos, evitando el uso de efectivo. También resulta muy práctico si el menor necesita dinero de manera urgente, por ejemplo, para pagar un taxi. Todo ello refuerza la autonomía de los adolescentes, pero con la tranquilidad de que los adultos siguen al mando.

6 ¿Cuáles son los requisitos y condiciones?

Para usar Bizum, los adolescentes necesitan tener un móvil con la app de su banco, adaptada a su edad y con una operativa muy limitada. En España, el 70% de los niños entre 10 y 15 años ya dispone de teléfono propio, lo que facilita su acceso al servicio. Además, estas cuentas suelen ser gratuitas, sin comisiones de mantenimiento, con tarjeta incluida y con la ventaja de que los bancos han hecho sus productos cada vez más atractivos para este segmento.

7 ¿Por qué interesa a los bancos?

Bizum se ha convertido en un gancho para captar clientes desde edades tempranas. Los bancos no solo ofrecen el servicio, sino que añaden incentivos para atraer a los jóvenes, como el regalo de 30 euros en BBVA al abrir una cuenta infantil. El objetivo es fidelizar a estos clientes a largo plazo, acompañándolos en sus primeros pasos financieros con productos sencillos y bajo la vigilancia de sus padres.

8 Entonces, a modo de conclusión, Bizum para adolescentes ¿sí o no?

Es una herramienta útil y positiva si se emplea bajo supervisión adulta, límites claros y como apoyo a la educación financiera. Favorece la autonomía y permite gestionar pequeños pagos de forma segura, instantánea y gratuita, además de facilitar situaciones cotidianas y de emergencia dentro de la familia.

Sin embargo, también implica riesgos: es imprescindible que los menores comprendan la importancia de usar este servicio con responsabilidad, conozcan las posibles estafas y eviten un consumo impulsivo. La clave está en que Bizum se convierte en una herramienta educativa, y en mantener la vigilancia y el acompañamiento por parte de los adultos responsables.

Por tanto, sí a Bizum para adolescentes, si se integra dentro de una gestión responsable y educativa del dinero, con control parental y atención a los riesgos del entorno digital y financiero.