Guía para que los autónomos gestionen mejor su dinero

El colectivo de los autónomos está acostumbrado a pelear para mejorar sus condiciones laborales. Los trabajadores por cuenta propia tienen muchos retos por delante, entre ellos planificar con mejores garantías la jubilación y gestionar mejor el pago de los impuestos.

1 ¿Cuál es la fotografía general de los autónomos a día de hoy?

Para muchos, ser autónomo no es una elección, sino una obligación. A esta situación se suma el crecimiento de los falsos autónomos, un problema que ya no afecta solo a sectores como el reparto a domicilio, sino que se ha extendido a profesiones como la psicología o la odontología, por ejemplo. Aunque no hay cifras oficiales, asociaciones del sector alertan de un aumento constante, lo que agrava la precariedad y desprotección laboral. «Trabajan con las mismas condiciones y horarios que los asalariados, pero sin los mismos derechos», denuncian asociaciones de autónomos.

La cifra 65.316 autónomos hay en Gipuzkoa a cierre del mes de noviembre. El total de Euskadi se eleva hasta los 166.398.

2 ¿Cuántas horas trabajan a la semana?

La carga laboral es mayor que la de los asalariados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un autónomo trabaja una media de 44 horas semanales, frente a las 36,5 horas de un asalariado. De hecho, un porcentaje importante supera las 50 horas semanales, con el consiguiente impacto en su calidad de vida y conciliación familiar.

Ser autónomo implica afrontar importantes retos económicos. La facturación es un factor clave: mientras que seis de cada diez autónomos lograron mantener o aumentar sus ingresos en 2024, una parte significativa sigue enfrentando dificultades para sostener su actividad.

3 ¿Cómo se puede planificar la jubilación?

Uno de los mayores desafíos es la brecha en las pensiones. Mientras que un asalariado recibe una pensión media de 1.659 euros al mes, la de un autónomo es de apenas 1.004 euros. Esta diferencia se debe, en gran parte, a la base de cotización mínima elegida por la mayoría de los autónomos, lo que evidencia la necesidad de una mejor planificación financiera.

¿Cómo hacerlo? Recomiendan crear un colchón de ahorro para la jubilación. «Comenzar a ahorrar temprano no solo alivia el estrés financiero futuro, sino que también maximiza el efecto del tiempo en la acumulación de riqueza», explican.

Jubilación Crear un colchón de ahorro e invertir en planes de pensiones con bajas comisiones, fondos de inversión o ETFs

Para ello, los expertos aconsejan invertir en productos que superen la inflación. Sin embargo, las opciones de bajo riesgo en el mercado actual ofrecen rentabilidades limitadas. Las cuentas remuneradas y los depósitos a plazo fijo tienen restricciones en cuanto a capital o rentabilidad. Como alternativa, los expertos recomiendan opciones con mayor rentabilidad, aunque con más riesgo, como planes de pensiones con bajas comisiones, fondos de inversión o ETFs.

Desde hace algunos años, los neobancos y brókers online, como Trade Republic o MyInvestor, han facilitado el acceso a la inversión, permitiendo empezar con cantidades mínimas, incluso desde 1 euro. «La renta variable ha mostrado históricamente rentabilidades promedio del 10% anual en mercados como el estadounidense, en índices como el S&P500. No obstante, los mercados fluctúan, por lo que las inversiones con riesgo deben ser a largo plazo y evitarse las ventas en momentos de caída», advierten.

4 ¿Cómo se puede organizar un autónomo a nivel financiero?

Una buena planificación financiera es clave para la estabilidad del autónomo. Entre las recomendaciones principales están:

-Separar un porcentaje fijo de los ingresos cada mes para afrontar imprevistos, renovar equipamiento o compensar períodos de menor actividad.

-Agilizar el cobro de facturas para mejorar la liquidez, negociando plazos con los clientes y sincronizando pagos a proveedores.

Lo ideal es contar con dos cuentas. Una operativa para recibir pagos, hacer transferencias y gestionar facturas, y otra de ahorro para separar el dinero destinado a impuestos y otros compromisos financieros.

Dos cuentas Una para recibir pagos, hacer transferencias y gestionar facturas, y otra de ahorro para separar el dinero de los impuestos

5 ¿Y cómo hacerlo con los impuestos?

Es fundamental conocer qué impuestos deben pagarse y cuándo:

-Cuota de autónomos: Varía según los ingresos netos. En 2025, la cuota mínima será de 200 euros al mes.

-IVA: Se recomienda separar la parte correspondiente de cada factura en una cuenta remunerada hasta la liquidación trimestral, permitiendo generar intereses mientras tanto.

-IRPF: Aunque un gestor puede ayudar a calcularlo, el autónomo debe reservar la cantidad necesaria y presentar la documentación adecuada.

Si al finalizar el año los ingresos han sido menores de lo estimado, se puede solicitar la devolución del exceso de cotización. Si han sido mayores, habrá que abonar la diferencia.