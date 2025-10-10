Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un incendio en un tejado en obras obliga a desalojar un bloque de viviendas en Zumaia
El presidente estadounidense, Donald Trump, junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en una foto de archivo. Reuters

Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

El republicano asegura que no ve motivo para reunirse con Xi Jinping en las próximas semanas después de que Pekín haya endurecido las exportaciones de tierras raras

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:46

Comenta

Cuando parecía que la escalada sin precedentes de la guerra comercial que Donald Trump emprendió hace meses con el Gobierno chino como principal objetivo había ... llegado a su fin, el presidente estadounidense ha vuelto a sembrar el caos este viernes tras amenazar con elevar de manera «masiva» los aranceles al país asiático. Además ha asegurado que ya no ve motivos para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en las próximas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  4. 4 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China