Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días

La vicepresidenta segunda del Gobierno también creará un nuevo permiso para cuidados paliativos

José A. González

José A. González

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:02

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció esta mañana la ampliación de los permisos por fallecimiento hasta diez días. «Nadie ... puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo o un amigo», señaló Díaz. Además, el Ministerio también trabaja en la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos.

