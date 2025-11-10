Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«El traspaso será más útil en tanto el Gobierno Vasco sea capaz de dedicarle recursos y personas»

Empresas y despachos de abogados demandan medios que agilicen los procesos para facilitar las contrataciones

Sergio Llamas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Además hay otra dificultad que salvar, la del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Un listado que se publica cada tres meses, pero que lleva ... tiempo «desfasado» aunque define las profesiones para las que se puede recurrir a la contratación en origen. Solo hay dos excepciones: que la oferta de trabajo haya sido publicada antes en Lanbide, sin ser cubierta, o que se trate de inmigrantes de Perú y Chile, que disponen de un acuerdo con España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Behobia- San Sebastián en directo y todas las clasificaciones, en la web de El Diario Vasco
  2. 2 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El traspaso será más útil en tanto el Gobierno Vasco sea capaz de dedicarle recursos y personas»

«El traspaso será más útil en tanto el Gobierno Vasco sea capaz de dedicarle recursos y personas»