«El traspaso será más útil en tanto el Gobierno Vasco sea capaz de dedicarle recursos y personas»

Además hay otra dificultad que salvar, la del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Un listado que se publica cada tres meses, pero que lleva ... tiempo «desfasado» aunque define las profesiones para las que se puede recurrir a la contratación en origen. Solo hay dos excepciones: que la oferta de trabajo haya sido publicada antes en Lanbide, sin ser cubierta, o que se trate de inmigrantes de Perú y Chile, que disponen de un acuerdo con España.

El problema es que actualizar este listado es un proceso costoso y motivo de conflicto. La parte social quiere garantizar que primero se da salida a los demandantes de empleo del territorio, apostando por programas de formación. «Lo que ocurre es que las personas que siguen de alta en Lanbide no tienen prácticamente ningún estudio y nuestra economía es de alto valor añadido, por lo que necesita profesionales de alto nivel», alega Confebask.

Quienes más notan los retrasos son los demandantes del arraigo, y quienes tramitan sus permisos. Por eso alarma que en consultoras como Kontor Abogados adviertan que no están recibiendo las resoluciones a las solicitudes presentadas. «Ahora parece que no contestan», advierte un miembro del despacho, Pedro Cabezas, quien por otro lado reconoce que al usar la misma aplicativa, no han encontrado ninguna dificultad nueva tras el traspaso de la competencia. «A efectos formales todo sigue igual», destaca.

Stella García, asesora de la consultoría Migratoria, también defiende que si el objetivo es agilizar los procesos, «por el momento no se ha conseguido». Además, apuesta por un reglamento todavía más flexible. «El mercado de trabajo solicita personas y con este sistema, a los posibles trabajadores les obligas a vivir dos años en la economía sumergida», critica.