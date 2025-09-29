El 52% de los trabajadores vascos ha tenido que pluriemplearse

Más de la mitad de los trabajadores vascos, el 52%, ha tenido que pluriemplearse en algún momento, según una encuesta publicada por Randstad este lunes. ... Unos datos que, aunque reseñen el estado de la economía y de la calidad del mercado laboral, no son los peores de todo el Estado. De hecho, Euskadi es la segunda comunidad autónoma con la tasa más baja, estando solo Extremadura por detrás, con un índice del 47%.

El País Vasco se encuentra a la cola en índice de pluriempleo y se incluye entre las diez comunidades autónomas que se encuentran por debajo de la media nacional, que se situa en el 58,3%. En el otro extremo, las Islas Baleares ha sido la comunidad con mayor índice de pluriempleo, superando el 80%. El segundo y tercer puesto lo ocupan la Región de Murcia y la Comunidad Foral de Navarra, ambas con el 63%.

Los datos estatales se encuentran en esta misma línea: según el informe el 55% de los trabajadores españoles han compatibilizado en algún momento dos o más empleos, y uno de cada diez continúa haciéndolo en la actualidad. Solo el 45% de los encuestados afirmaron no haber tenido que recurrir a estar pluriempleado.

En cuanto a la motivación que empuja a los trabajadores a coordinar varios trabajos a la vez, la que más predomina es la económica. El 41% afirmaron acceder a esta posibilidad laboral para «aumentar los ingresos». Por detrás se encuentran otros objetivos como «cubrir gastos básicos» o «falta de estabilidad en el empleo principal», que representan el 24% y el 22%, respectivamente. No obstante, aunque esta última ocupe la última motivación, las condiciones son esenciales: el 76% (tres de cada cuatro) reducirían su carga laboral si su empleo principal les ofreciera mejores condiciones.

El informe también deja claro las consecuencias emocionales de tener que pluriemplearse. Cuatro de cada diez empleados (el 46%) afirman que el pluriempleo tienen un impacto positivo en ellos, al permitirles generar más ingresos y flexibilidad. Por otro lado más de 35% consideran estas condiciones como «negativas» o «muy negativas», al comunicar que el pluriempleo les ocasiona fatiga, estrés o incluso les afecta a sus relaciones personales o salud.

Los sectores con mayores índices

El estudio también analiza en qué ámbitos económicos del Estado se concentra este fenómeno. Hostelería y turismo (30%) y comercio y atención al cliente (24%) lideran el ranking, seguidos por transporte y logística (17%) y producción y manufactura (15,5%).

Otros sectores como la consultoría, las finanzas o el ámbito legal rondan el 10%, mientras que educación (6,5%), tecnología y servicios digitales (6%) y sanidad (5,5%) aparecen a la cola. Cabe destacar que un 42,5% de los encuestados señala trabajar en otros sectores no recogidos en la clasificación, lo que evidencia que el pluriempleo es un fenómeno transversal.