La comunidad con menor tasa de pluriempleo de España es Extremadura. Javier Martín

El 52% de los trabajadores vascos ha tenido que pluriemplearse

Euskadi es la segunda comunidad del Estado con la tasa más baja, por delante de Extremadura

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:47

Más de la mitad de los trabajadores vascos, el 52%, ha tenido que pluriemplearse en algún momento, según una encuesta publicada por Randstad este lunes. ... Unos datos que, aunque reseñen el estado de la economía y de la calidad del mercado laboral, no son los peores de todo el Estado. De hecho, Euskadi es la segunda comunidad autónoma con la tasa más baja, estando solo Extremadura por detrás, con un índice del 47%.

